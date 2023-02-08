91 komando Erzincan'dan deprem bölgesine dualar eşliğinde uğurlandı
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Erzincan'da, Refahiye Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'nda görevli 91 personel, çalışmalara destek olmak için deprem bölgesine sevk edildi. Onlarca komando, Erzincan Valisi Mehmet Makas, İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Dedeoğlu ve askeri personelin katıldığı törenle dualar eşliğinde Hatay'a uğurlandı.
Hatay'da yürütülen arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere sabahın ilk ışıklarında yola çıkan Refahiye Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'nda görevli 91 Mehmetçik, Yıldırım Akbulut Havalimanı'na geldi.
VALİ MAKAS KOMANDOLARI UĞURLADI
Erzincan Valisi Mehmet Makas, uğurlamada, komandolara verecekleri desteklerden dolayı teşekkür edip yollarının açık olmasını diledi.
DUALAR EŞLİĞİNDE HATAY'A UĞURLANDILAR
Vali Makas'ın yanı sıra Vali Yardımcısı Mehmet Deniz Arabacı, İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Dedeoğlu ve askeri personel katılımıyla komandolar, dualar eşliğinde Hatay'a uğurlandı.