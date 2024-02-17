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Erzincan'daki maden kazasına ilişkin gözaltına alınan 8 kişiden 6'sı tutuklandı

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Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında meydana gelen toprak kaymasına ilişkin kazada gözaltına alınan 8 kişiden 6'sı tutuklandı. Tutuklananlar arasında altın madeni şirketinin Kanadalı yöneticisinin de bulunduğu öğrenildi. Öte yandan 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Erzincan'ın İliç ilçesinde maden ocağında yaşanan toprak kaymasına ilişkin gözaltına alınan, aralarında firmanın Kanadalı yöneticisinin de bulunduğu 8 şüpheli adliyeye sevk edildi. Kanadalı yöneticinin de aralarında olduğu şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İliç'e bağlı bağlı Çöpler köyündeki maden ocağı sahasında 13 Şubat'ta meydana gelen toprak kaymasında kaybolan 9 işçiyi arama çalışmaları devam ederken Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma da sürüyor.

Erzincan'daki maden kazasına ilişkin gözaltına alınan 8 kişiden 6'sı tutuklandı

KANADALI YÖNETİCİ DAHİL 6 KİŞİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında altın madeni ocağını işleten şirkette yönetici ile idareci pozisyonunda çalışan ve gözaltına alınan Kanadalı J.R.G'nin yanı sıra A.C, H.Ü, M.B, Ş.D, S.D, M.T ve A.R.K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Cumhuriyet savcılığında ifadeleri alınan zanlılardan aralarında Kanadalı J.R.G'nin de yer aldığı 6 kişi tutuklandı. 2 kişi ise adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Erzincan'daki maden kazasına ilişkin gözaltına alınan 8 kişiden 6'sı tutuklandı

"BİLİRKİŞİ HEYETİNİN İNCELEMELERİ DEVAM EDİYOR"

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Sorumlu oldukları değerlendirilen aralarında ilgili şirketin Kanada uyruklu yöneticisinin de bulunduğu 6 şüpheli hakkında tutuklama kararı, 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. Jeoloji, iş sağlığı, maden, inşaat, ziraat, çevre, harita ve kimya alanında uzman 8 kişiden oluşan bilirkişi heyetinin incelemeleri devam etmekte olup, soruşturma tüm yönleri ile sürdürülmektedir. Kayıp işçilerimizi arama-kurtarma çalışmaları ilgili kuruluşlarımızca devam etmektedir. Dileğimiz işçilerimize bir an önce ulaşılmasıdır." ifadelerini kullandı.

Erzincan'daki maden kazasına ilişkin gözaltına alınan 8 kişiden 6'sı tutuklandı

NE OLMUŞTU?

Erzincan'ın İliç ilçesine bağlı Çöpler köyündeki Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ.'ye ait altın madeni ocağı sahasında 13 Şubat'ta toprak kayması meydana gelmiş, irtibat kurulamayan 9 işçiyi arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştı. Toprak kaymasıyla birlikte siyanür ve çeşitli kimyasal maddelerin doğaya zarar vereceği gündeme gelmişti.

Erzincan'daki maden kazasına ilişkin gözaltına alınan 8 kişiden 6'sı tutuklandı

Haberler.com Haber Merkezi / Emre İliksiz - Güncel

Erzincan Maden İliç Güncel Haberler

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Yorumlar (4)

Erkan Arslan:

Bir Haftaya Kalmaz Sessizce Arka Kapidan VIIING

27
0
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Heyy Heyyy:

Depremde yıkılan evlerin mütahitleri gibi mi ? komiksiniz

13
0
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Onemli Degil:

Guya halkin gazini almak icin..Elin Canada lisi demez mi, " Ruhsatimizi Sen Verdin Ya "

yanıt4
yanıt0
Kralçıplak:

O insanlar diri diri toprağa gömüldü , tedbiri önceden alacaktınız , şimdi tutuklasan ne olur gereksiz şov yapıyorlar

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