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Erzincan'daki maden faciasıyla ilgili gözaltına alınan şirketin Türkiye müdürü yurt dışı yasağıyla serbest bırakıldı

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Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında meydana gelen toprak kaymasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan şirketin Türkiye'deki müdürü C.D., adliyedeki işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Erzincan İliç'teki altın madeninde 13 Şubat'ta yaşanan toprak kaymasının ardından haber alınamayan 9 işçiye ulaşılmaya çalışılıyor. Kazayla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan altın madeni ocağını işleten şirketin "Türkiye Ülke Müdürü" C.D. adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Sabah saatlerinde gözaltına alınan C.D., ifade işlemleri için İliç Adliyesi'ne sevk edildi. Burada ifade veren zanlı, yurt dışına çıkış yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Toprak kaymasına ilişkin soruşturmada, aralarında maden ocağını işleten firmanın Kanadalı yöneticisinin de bulunduğu 6 zanlı tutuklanmış, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

İÇİŞLERİ BAKANI: 35 MİLYON METREKÜP TOPRAK VAR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, liç alanında 35 milyon metroküp toprak olduğunu vurgulayarak toprak kaymasıyla birlikte Sabırlı Dere'ye 5 milyon metroküplük yeni bir kütle geldiği bilgisini paylaştı.

Günlük 1500 kamyonla tahliye yapıldığını da ekleyerek toprak altındaki 9 ailenin yakınlarını ziyaret ettiklerini belirten Yerlikaya, 2 bin 700 insan gücünün yer aldığı 500'ün üzerinde arama kurtarma ekibiyle çalıştıklarını, araç ve insan kaynağı olarak eksik olmadığını açıkladı.

ENERJİ BAKANI: HALK SAĞLIĞINA ZARAR VERECEK BİR ŞEY YOK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da arama kurtarma çalışmalarıyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Arkada çok büyük bir kütle var. 3 ayrı noktaya aktığını görüyoruz. Buradaki toprak kütlesinin taşınacağı alanın hazır hale getirilmesi önemliydi. Büyük bir fedakarlık içerisinde çalışmalar devam ediyor. Çevre anlamında her türlü tedbiri almış durumdayız. DSİ alana su girmemesi için ciddi bir çalışma yürütüyor. Yeni bir su hareketini kontrol altına almak için çalışmalar yapılıyor. Şu anda halk sağlığına zarar verecek bir şey olmadığı belirlendi. En kısa zamanda kurtarma ve arama faaliyetiyle ilgili sonuç almayı ümit ediyoruz."

Bayraktar, toprağın gideceği mermer ocağıyla ilgili hazırlıkların bittiğini belirtip onay sonrası toprak taşınmasına başlandığını söyledi. Bayraktar, radar ve dedektörlerle yapılan çalışmalarda tespit edilen noktalar olduğunu açıklarken "Bölüm bölüm kısım kısım tespit edilen noktalara göre kurtarma çalışmaları devam ediyor. Alınan numunelerin hiçbirisinde herhangi bir risk görünmüyor. İşçilere ulaşıldığında da buradaki tüm toprağı kaldırmak durumundayız."

BİLİRKİŞİ HEYETİ ÖN RAPORU: ÇATLAKLAR GÖZ ARDI EDİLMİŞ

Maden sahasında incelemelerde bulunan iş güvenliği uzmanı, çevre, jeoloji, inşaat ve ziraat mühendislerinin bulunduğu heyetin hazırladığı bilirkişi ön raporunda, aralarında "yığındaki çatlaklar için vaktinde önlem almayan" proses oksit müdürünün de bulunduğu 5 kişi asli kusurlu bulunmuştu.

Raporda oksit operasyon başmühendisinin de yığın liçinde meydana gelen çatlaklar konusunda iş güvenliği uzmanı tarafından defalarca uyarılmasına rağmen solüsyon verdiği ve yığın liçinde hareketi hızlandırdığı, çatlakların belli aralıklara gelmesini gördüğü halde bunu hiçe saydığı, bu riskli durumu bilmesine rağmen alanın boşaltılması konusunu göz ardı ederek çalışanların can güvenliklerini tehlikeye attığının tespit edildiği vurgulanmış ve kazada asli kusurlu olduğu kanaatine varılmıştı.

6 ZANLI TUTUKLANMIŞTI

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İliç'teki maden ocağında yaşanan toprak kaymasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve İliç Adliyesine çıkarılan J.R.G, A.C, H.Ü, M.B, Ş.D, S.D, M.T. ve A.R.K, savcılıktaki ifadelerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilmiş, zanlılardan altın madeni ocağını işleten şirketin Kanadalı yöneticisi J.R.G'nin de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklanmış, 2 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Erzincan'daki maden faciasıyla ilgili gözaltına alınan şirketin Türkiye müdürü yurt dışı yasağıyla serbest bırakıldı

Erzincan'daki maden faciasıyla ilgili gözaltına alınan şirketin Türkiye müdürü yurt dışı yasağıyla serbest bırakıldı

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (15)

Heyy Heyyy:

Böyle olacağı belliydi bu iktidar değişmeden bu ülke düzelmez

86
12
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Oytun Ulu:

Beliydi zaten…

72
2
yanıtYanıtla
Orkun Yıldırım:

Şaşırdık mı ? Tabii ki Hayır

yanıt34
yanıt2
Vahit Tutal:

Para neler yaptırmıyor ki?

59
3
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Abdullah Deyerli:

İçeri atığımız tabiki yerli ve milli olacak

45
2
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Demir Acer :

Tutuklansaydi şaşardım, TC niye önüne gelene hukuk diploması veriyor diye soruyorum.

34
2
yanıtYanıtla
Turhan Gönen:

Ee adamın parası var. Çıkar tabi. Adam parasını verdi çıktı. Sadece şunu merak ediyorum. Acaba kaç para verdi de çıktı.

26
2
yanıtYanıtla
Cevdet Karaduman:

Her tarafımız yalan dolan.

25
1
yanıtYanıtla
faruk merttürk:

Yoksa gerçek sorumluların kim olduğu anlaşıldımı? Hadi inşaallah.

19
1
yanıtYanıtla
Doğuş:

Hataları için kurban arayışındalar

18
1
yanıtYanıtla
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