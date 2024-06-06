Üye Girişi
Haberler

İliç'te toprak altında kalan 9 işçiden 3'ünün daha cansız bedenine ulaşıldı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'ın İliç ilçesinde bulunan altın madeni ocağında 13 Şubat'ta meydana gelen ve 9 işçinin binlerce metreküp liç altında kaldığı toprak kaymasında, 3 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Böylelikle liç yığını altında kalan 9 işçiden 8'inin cesedi bulunmuş oldu. Kalan 1 işçiyi ise arama çalışmaları sürüyor.

Erzincan'ın İliç ilçesinde maden ocağında 13 Şubat'ta meydana gelen liç kayması sonucu toprak altında kalan 9 işçiden 3'ünün daha cansız bedenine ulaşıldı.

Erzincan'ın İliç ilçesinde 13 Şubat'ta Anagold Madencilik tarafından işletilen Çöpler Altın Madeni'nde liç yığının kayması sonucu 9 işçi toprak altında kalmıştı.

Erzincan'daki altın madeni ocağında 114 gün sonra 3 işçinin daha cesedi bulundu

TOPRAK ALTINDA SADECE 1 İŞÇİ KALDI

Liç kaymasından 114 gün sonra bugün 3 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Böylece liç yığını altında kalan 9 işçiden 8'inin cansız bedenine ulaşılmış oldu. Kalan 1 işçiyi ise arama çalışmaları sürerken, cesetleri bulunan işçilerin kimliğinin DNA testi sonucunda belirleneceği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında 13 Şubat'ta meydana gelen toprak kaymasında 9 kişi kaybolmuş, 2 işçinin 5 Nisan ve 19 Nisan'da, 2 işçinin 4 Mayıs'ta, 1 işçinin de 4 Haziran'da cenazelerine ulaşılmıştı.

Erzincan'daki altın madeni ocağında 114 gün sonra 3 işçinin daha cesedi bulundu

Toprak kaymasıyla ilgili soruşturma kapsamında daha önce altın madeni ocağını işleten şirketin Kanadalı yöneticisi I.R.G'nin de aralarında bulunduğu 12 zanlı tutuklanmış, 2 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Böylece maden ocağındaki heyelanla ilgili soruşturmada tutuklu sayısı 13'e yükseldi. Tutuklu zanlılar, şirkette mühendis, yönetici ile idareci pozisyonunda çalışanlardan oluşuyor.

Kaynak: ANKA / Güncel

Madencilik Erzincan Maden İliç Kaza Yaşam Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını indirmişti! Tatvan Belediye Başkanı Mümin Erol hakkında soruşturma başlatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını indirmişti! Tatvan Belediye Başkanı Mümin Erol hakkında soruşturma başlatıldı

 AK Parti'den CHP'ye geçen Mazgirt Belediyesi'nin elektriği 5 yıldır ödenmeyen borç nedeniyle kesildi

AK Parti'den CHP'ye geçen Mazgirt Belediyesi'nin elektriği 5 yıldır ödenmeyen borç nedeniyle kesildi

 Duyunca şok olacaksınız! Fenerbahçe'nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal, para içinde yüzecek

Duyunca şok olacaksınız! Fenerbahçe'nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal, para içinde yüzecek

Bakmadan Geçme

Boston Celtics Dallas Mavericks NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 7 Haziran Basketbol NBA CANLI İZLE! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 6-7 Haziran 2024 Bursa su kesintisi listesi! 7 Haziran Cuma Hutbesi yayınlandı! 6 Haziran Cuma Hutbesi tam metni! ?? Survivor kim kazandı? 6 Haziran Perşembe Survivor'da kim kazandı? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 6-7 Haziran 2024 Antalya su kesintisi listesi! Survivor CANLI izle! 6 Haziran Cuma TV8 Survivor HD izleme linki var mı? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 6-7 Haziran 2024 İzmir su kesintisi listesi! Aldatmak 72. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 6 Haziran Aldatmak yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 6-7 Haziran Mayıs 2024 İstanbul su kesintisi listesi! Ekşi Elmalar filmi konusu nedir? Ekşi Elmalar oyuncuları ve Ekşi Elmalar özeti! Ekşi Elmalar ne zaman, nerede çekildi? #129300 #128250 ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 6-7 Haziran 2024 Ankara su kesintisi listesi! Karneler ne zaman alınacak 2024? Karneler hangi tarihte, ayın kaçında dağıtılacak? CANLI maç izle! (TÜM MAÇLAR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 6 Haziran günün maçları nereden izlenir? Bakırköy Belediyesi hangi parti? Bakırköy Belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? 2024 Bakırköy yerel seçim sonuçları!
Öğretmene düzenlenen silahlı saldırının altından 3 yıl önce başlayan husumet çıktı

Öğretmene düzenlenen silahlı saldırının altından 3 yıl önce başlayan husumet çıktı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title