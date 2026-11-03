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ERÜ Tıp Fakültesinde 402 birinci sınıf öğrencisi beyaz önlük giydi

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Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitime yeni başlayan birinci sınıf öğrencileri için Erciyes Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende 402 öğrenciye beyaz önlük giydirildi. Rektör Prof. Dr. Fatih Altun törende, KKKA hastalığı için aşı çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesinde eğitime yeni başlayan birinci sınıf öğrencileri törenle beyaz önlüklerini giydi.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Erciyes Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Hakan Poyrazoğlu, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Dursun, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhami Çelik, İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan, ERÜ Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. İbrahim Halil Kafadar, akademisyenler, öğrenciler ve aileler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Rektör Altun, ihtiyaç olduğunda aşı geliştiren ve aşıyı hiçbir düşünce ve hesap içerisinde olmadan insanlığa hediye eden bir üniversite olduklarını, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı için de aşı çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

"Türkiye Yüzyılı" doğrultusunda ülkeye hizmet etmeye çalıştıklarına dikkati çeken Altun, öğrencilere de zamanı iyi değerlendirmeleri tavsiyesinde bulundu.

Tıp Fakültesi Dekanı Dursun ise tüm imkanların genç tıp öğrencileri için seferber edildiğini ifade etti.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Tıp Fakültesi Dekanı Çelik de Erciyes Üniversitesinin köklü bir üniversite olduğunu ve staj dönemlerinde öğrencilerin temel bilimler konusunda yetkin ve bilgili olduğuna şahit olduklarını kaydetti.

Tören, 402 öğrenciye önlük giydirilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA
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