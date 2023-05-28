Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Ordu oy oranları açıklandı

Kemal Kılıçdaroğlu Ordu'da kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Ordu'da kaç oy aldı? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. 14 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Ordu oy oranlarını Ordu geneli ve ilçe ilçe sizler için derledik. Altınordu (Merkez ilçe) Akkuş Aybastı Çamaş Çatalpınar Çaybaşı Fatsa Gölköy Gülyalı Gürgentepe İkizce Kabadüz Kabataş Korgan Kumru Mesudiye Perşembe Ulubey Ünye kaç oy aldı, Millet İttifakı kaç oy aldı?

14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE ORDU'DA KİM ÖNDE?

Açılan sandık oranına göre, Ordu genelinde Kemal Kılıçdaroğlu yüzde %32,45; Recep Tayyip Erdoğan yüzde %62,16; Sinan Oğan yüzde %4,81 oy alırken Muharrem İnce yüzde %0,59 oy aldı.

14 MAYIS'TA ERDOĞAN ORDU'DA KAÇ OY ALDI?

12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Altınordu (Merkez ilçe), Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Fatsa, Gölköy, Gülyalı, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye, Perşembe, Ulubey, Ünye ilçelerinde toplamda %58,49 oy aldı.

14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE KEMAL KILIÇDAROĞLU ORDU'DA KAÇ OY ALDI?

13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Altınordu (Merkez ilçe), Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Fatsa, Gölköy, Gülyalı, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye, Perşembe, Ulubey, Ünye ilçelerinde ederek %34,92 oy aldı.

SİNAN OĞAN ORDU'DA KAÇ OY ALDI?

13. Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, Ordu'da yüzde %4,81 oranına ulaştı.

14 Mayıs ve gerçekleşecek olan 28 Mayıs seçim sonuçlarında detaylı haritayı incelemek ve takip etmek için buraya tıklayınız.

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