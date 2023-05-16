Türkiye pazar günü sandığı giderken milletvekili genel seçimleri tamamlandı, cumhurbaşkanlığı seçimleri ise ikinci tura kaldı. Vatandaşlar hangi ilde kimler milletvekili oldu merak etti. Milletvekili isimleri merak edilen iller arasında Ordu geliyor. Peki, Ordu milletvekilleri kimlerdir 2023? Ordu'nun yeni tüm milletvekilleri isimleri ve partileri neler? Ordu AKP, MHP, CHP milletvekilleri kimler oldu? İşte detaylar...

2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinin sonuçlanmasının ardından hangi ilde kimler milletvekili oldu merak edildi. Bu bağlamda vatandaşlar, Ordu milletvekilleri kimlerdir 2023? Ordu'nun yeni tüm milletvekilleri isimleri ve partileri neler? Ordu AKP, MHP, CHP milletvekilleri kimlerdir? araştırması yapıyor. Ordu AKP milletvekilleri kimdir? OrduCHP milletvekilleri kimdir? Ordu MHP milletvekilleri kimdir? İşte 2023 yeni Ordu milletvekilleri ve partileri...

2023 YENİ ORDU MİLLETVEKİLLERİ KİMLER OLDU?

2023 seçimlerinde Ordu'dan AKP 3 milletvekili, CHP 2 milletvekili ve MHP 1 milletvekili çıkardı. Yeni Ordu milletvekili isimleri şu şekilde:

AK Parti 2023 Ordu Milletvekilleri İsimleri:

Mahmut Özer

İbrahim Ufuk Kaynak

Mustafa Hamarat

CHP 2023 Ordu Milletvekilleri İsimleri:

Seyit Torun

Mustafa Adıgüzel

MHP 2023 Ordu Milletvekilleri İsimleri: