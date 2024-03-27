Erdoğan: İhtirasları İçin Tapulu Mülkü Olarak Gördükleri Seçmenlerimin İradesini Sağa Sola Peşkeş Çektiler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Batman'da, "Benim Kürt kardeşlerim dahil, seçmenlerine Altılı Masa'ya ve adaya oy verdirdiler. Sırf kendi ihtirasları için tapulu mülkü olarak gördükleri seçmenlerimin iradesini sağa sola peşkeş çektiler. Aynı nobranlığı, ayıbı, küstahlığı aynı milli irade simsarlığını bu seçimlerde de sürdürüyorlar" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün yerel seçim çalışmaları kapsamında gittiği Batman'da halka hitap etti. Mitingde vatandaşlar, "Serok Erdoğan" sloganları attı. Konuşmasında enflasyon meselesini göz ardı etmediklerini söyleyen Erdoğan, " Batman'ın bir evladı olan Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek bu konuda tam itimadım var" dedi.

Erdoğan şunları söyledi:

" Türkiye'nin en kritik seçimlerinden birini suhuletle atlattık. İktidara giden yolu milletin tertemiz iradesinde değil de terör örgütlerinin desteğinde anlayanlara girdikleri yolun çıkmaz sokak olduğunu gösterdik. Bu seçimlerde 81 vilayetlerimizin her biri kazandı. Millete ballandırarak anlattıkları ittifakın ve adayının temelinin çürük olduğu böylece ortaya çıktı. Altılı Masa dediler, şu anda hiçbirisi parlamentoda değil. Masanın altına birilerine soktular ne çıktı? Hiç. Bugün siyaset arenasına baktığınızda Cumhur İttifakı kararlı bir şekilde yoluna devam ederken Altılı Masanın yerinde yeller esiyor. Siyaset mühendisliklerin ürünü olarak kuruldular sonra da aynı siyaset mühendisleri tarafından tek hamleyle yıkıldılar. Şimdi birbirleri hakkında söylediklerini, birbirlerine kurdukları kumpasları gördükçe onlar adına inanın biz de hicap duyuyoruz. Ne diyelim, milletimizin verilmiş sadakası varmış. Allah Türkiye'nin yüzüne bakmış da bunlar iktidara gelmemiş.

"İŞPORTACI SİYASET ANLAYIŞI"

Benim Kürt kardeşlerim dahil, seçmenlerine masaya ve adaya oy verdirdiler. Sırf kendi ihtirasları için tapulu mülkü olarak gördükleri seçmenlerimin iradesini sağa sola peşkeş çektiler. Aynı nobranlığı, ayıbı, küstahlığı aynı milli irade simsarlığını bu seçimlerde de sürdürüyorlar. CHP'li ve DEM'li bir avuç komprador dışında ne olup bittiğinden kimsenin haberi yok. Her iki partiye gönül verenlerin ne düşündüğünü ne istediğini zaten kimse umursamıyor. 'Bizim belirlediğimiz adaylara gidip tıpış tıpış oy vereceksiniz' dediler. Verdiler mi? Vermediler. Milletimizin bu çirkin dayatmayı kabul etmeyeceğine inanıyorum. 31 Mart'ın Türkiye'nin bu işportacı siyaset anlayışından kurtuluşuna vesile olmasını diliyorum.

"OYLAR, TURGUT ALTINOK'A TURGUT ALTIOK'A DEĞİL"

Pazara kadar hep beraber ana kademe kadın kolları, gençler, hep beraber sandıkları patlatıyor muyuz? Batman bugün bir başka güzel. Ben karşımda pazarlık masasına iradesini meze etmeyecek Batmanlı kardeşlerimi görüyorum… Bu kararlı tavrı başka illerimize de yaymamız lazım. Batmanlı, İstanbulluyu arayacak. İstanbul'daki kardeşlerine hemşehrilerine ne diyecek? Oylar Murat Kurum'a diyecek. Turgut Bey'i arayacak ona diyecek oylar Turgut Altınok'a, Turgut Altıok'a değil. Sizlerden diğer vilayetlerimizdeki Batmanlı kardeşlerimizi aramanızı bu hakikatleri onlara da mutlaka anlatmanızı istiyorum.

"BATMAN'IN EVLADI OLAN ŞİMŞEK'E TAM İTİMADIM VAR"

Hak ve özgürlükler alanında son 21 yılda sesiz devrimi gerçekleştirmiş bir kardeşiniz olarak buna kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Şunu çok iyi bilmenizi istiyorum. Biz görevde olduğumuz sürece eski karanlık ve kaotik günleri kimse geri getiremeyecek. Bölgemizde kritik adımları atarken elbette ülkemizi de tüm dünya gibi olumsuz etkileyen enflasyon meselesini de göz ardı etmiyoruz. Ekonomide gerçekten yetkin isimlerden oluşan güçlü bir kadro kurduk. Az önce hemşehriniz Mehmet Şimşek kardeşimi dinlediniz değil mi? Sesiniz az geliyor. Batman'ın bir evladı olan Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek bu konuda tam itimadım var… Hayat pahalılığından en fazla etkilenen emeklilerimizin sıkıntılarının farkındayız. Her seçim dönemi gibi yine atıp tutarak yine yalan söyleyerek emeklilerimizi bize karşı kışkırtmaya çalışıyorlar. Ama kendilerine geçen seçimdeki sözleri sorulunca 'hatırlamıyoruz' diyerek işi arsızlığa vuruyorlar. Her gün haktan, hukuktan yetim hakkından bahsediyorlar ancak valizler dolusu dolarlar, avrolar paraları nereden geldi nereye gitti, belli değil. Gelin bunu da açıklayın, açıklayamıyorlar. Emeklilerimizin, 6-7 kişinin saatlerce saymakla bitiremeyecekleri kara paranın hesabını veremeyenlerin sözlerine itibar etmeyeceğine inanıyorum."