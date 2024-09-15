Üye Girişi
Haberler

Erdem Çocuk'tan 'Filistin Atlası': Çocuklara Filistin'i Tanıtıyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erdem Çocuk'un 'Filistin Atlası' adlı kitabı, çocukları Filistin'in tarihi ve kültürüyle tanıştırmayı amaçlıyor. Kitap, Taksim Camii Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte tanıtıldı ve P4C yöntemleriyle liderliğinde çocukların eğitim hakkına vurgu yapıyor.

Erdem Çocuk'un çocukları Filistin'in tarihi ve kültürüyle tanıştıracak "Filistin Atlası" okurlarıyla buluştu.

Taksim Camii Kültür Sanat Merkezi'ndeki programda basın toplantısının yanı sıra imza günü ve çocuklar için Filistin temalı oyun etkinliği düzenlendi.

Eser ekibinin ve minik kitapseverlerin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte hikayesinin yanı sıra Hanzala motifi, haritaları, görselleri, kefiye deseni, P4C (çocuklar için felsefe) etkinlikleriyle dikkati çeken ve çocuklar için Filistin'e felsefi bakış sunan kitabın tanıtımı yapıldı.

"5 yaş üzeri çocuklara hitap eden bir kitap oldu"

Erdem Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Melike Günyüz, AA muhabirine, 7 Ekim'den bu yana Filistin'de yaşanan dramı çocukların anlayabileceği şekilde aktarmak için kafa yorduklarını belirterek, "Bugüne kadar üç farklı kitap yayımlamak kısmet oldu. Bunların ikisi çeviri kitaptı. Yerli olarak da 15 yaş üstü gençlerin ve yetişkinlerin okuyabileceği kitap yayımlamıştık. Filistin Atlası ise 5 yaş üzeri bütün çocuklarımıza hitap eden bir kitap oldu." dedi.

Kitapta çocuk haklarının Filistin'deki çocukların eğitim hakkı üzerinden işlendiğini dile getiren Günyüz, şunları kaydetti:

"Yazarımız Ayşe Çam, aynı zamanda sosyal bilgiler öğretmeni ve harita okumayı çok önemsiyor. Dolayısıyla kitabın üç farklı özelliği var. Birincisi, Filistinli çocuklar üzerinden bütün çocukların eğitim haklarına vurgu yapıyor. İkincisi, Filistin'i muhayyel bir ülke olarak değil farklı şehirleriyle zihnimizde haritalandırabileceğimiz bir ülke olarak tasavvur etmemizi sağlıyor ve aynı zamanda ülkenin kültürel ögelerini de içinde barındırıyor. En son özelliği ise kitabın sonunda yer alan P4C etkinlikleriyle çocuklara düşünme becerileri üzerinden Filistin hakkında bilgi edindirmeyi sağlıyor."

Günyüz, yazarın aynı zamanda P4C eğitmeni olduğunu, bu yönüyle çocukların farklı kazanımlar elde etmesini sağlayacağını, böyle bir kitabın yayıncısı olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

"Filistin'in tüm şehirleriyle çocukların zihninde yer almasını istedik"

Yazar Ayşe Çam da eseri Filistin meselesine çocuk hakları ekseninde bakmak istediği için kaleme aldığını belirterek, "Bu çalışmayı yaparken Filistin'in tüm şehirleriyle, doğru bir mekan algısıyla, umut dolu bir hikayeyle çocukların zihninde yer almasını istedik." dedi.

Çam, Yağız ile Kerime adlı kardeşlerin anneleriyle konuşmalarından Filistin'in şehirlerine uzanan kitabın hikayesine değinerek, iki kardeşin Filistin'deki çocuklara götürmek için hazırladıkları hediyeleri anlattıkları hikayeyi işlediğini dile getirdi.

Eserde Gazze, Kudüs, Hayfa ve Yafa gibi Filistin şehirlerinin kültürel yapısının, iklim özelliklerinin yer aldığının altını çizen Çam, şunları ifade etti:

"Çeşitli etkinlikleri anneleriyle ve kendileri yapabilecekleri şekilde tasarladık. En sonuna da yine Filistin'in kültüründen bu kadar sonra kefiyeyi ekledik ve orada da özgün bir tasarım istedik. İnşallah çocuk haklarının yaşandığı, çocukların ölmediği, haklarıyla donandığı, tüm çocukların okula gittiği ve Gazze'de okulların açıldığı günlere ulaşsın bu kitap. Kitabın bana ait telif gelirlerinin tamamı, Gazze'nin yeniden inşası için her yıl düzenli olarak bağışlanacak. Okuyucusu bol olsun, destekleri için tüm okuyuculara teşekkür ediyorum."

Eser hakkında

Filistin'in özgürlük mücadelesini çocuk hakları perspektifinden ele alan "Filistin Atlası", P4C (Philosophy for Children) yöntemi kullanılarak çocukları düşünmeye ve eleştirel bakış açısı geliştirmeye teşvik ediyor.

Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'nin eğitim hakkına değinilen 28. maddesi üzerine inşa edilen kitabın kurgusu, çocukların eğitim hakkını merkeze alıyor.

Okuyuculara Filistin'in şehirlerini keşfetme imkanı sunan eser, sadece bir hikaye anlatmaktan öteye geçerek çocuklara P4C etkinlikleri aracılığıyla Filistin konusunda eleştirel düşünmenin ve felsefi sorgulamaların kapılarını açıyor.

Ayşe Çam'ın kaleme aldığı, Zeynep Yıldırım'ın illüstrasyonlarıyla renk kattığı, 5 yaş ve üzeri için hazırlanan hikaye kitabı, çocukları Filistin'in şehirlerinde düşündüren ve keşif dolu yolculuğa çıkarıyor.

İngilizce, Arnavutça, Arapça, Farsça, Azerbaycan Türkçesi, Bengalce, Kürtçe, Endonezce ve Malayca dillerinde de gelecek aylarda yayımlanması planlanan kitabın Arapça baskısı, Filistin'de faaliyet gösteren Shamel Yayınları tarafından yapılacak.

Kaynak: AA / Ahmet Esad Şani - Güncel

istanbul

Yaralı işçi, fabrikadaki felaketi böyle anlattı: Öyle bir patladı ki üstümüzde kıyafet kalmadı

Yaralı işçi, fabrikadaki felaketi böyle anlattı: Öyle bir patladı ki...

 Soruşturmanın seyrini değiştirmişler! Narin'in 2 akrabası daha gözaltına alındı

Soruşturmanın seyrini değiştiren 2 kişi daha gözaltına alındı

 CHP Sözcüsü Yücel'den Yapıcıoğlu'na Anayasa yanıtı: 3-5 yobaz istedi diye ne cumhuriyetten, ne de laiklikten vazgeçmeyiz

Yapıcıoğlu'nun Anayasa çıkışına, CHP'den zehir zemberek yanıt
Sıla Bebek'ten haber var! Sağlık durumu nasıl?

Cinsel istismara uğrayan Sıla Bebek'ten haber var!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
S SPORTS CANLI İZLE (LAS PALMAS- ATHLETIC BILBAO) Las Palmas-Athletic Bilbao maçı saat kaçta, hangi kanalda? S Sport Plus 4K canlı maç izle! Bein Sports 1-2-3 canlı izle Bein Sports HD, şifresiz, kesintisiz maç izleme linki! GIRONA - BARCELONA MAÇI İZLE S SPORTS canlı (HD) izleme linki! S Sport Plus 4K canlı maç izle! AY TUTULMASI NE ZAMAN? Kanlı ay tutulması ne zaman gerçekleşecek? 18 Eylül'de ne olacak? S Sport CANLI izle! (ATLETICO MADRID- VALENCIA) S Sport Plus 4K canlı maç izle! S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Atletico Madrid-Valencia maçı şifresiz izleme linki! Atletico Madrid- Valencia maçı saat kaçta? (La Liga) FENERBAHÇE MAÇI! Fenerbahçe ilk 11'i! Bein Sports 1 canlı izleme linki Kayserispor- Eyüpspor maçı ne zaman? Bein Sports 1-2-3 canlı izle Kayserispor- Eyüpspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? BEIN SPORTS 2 İZLE! Sakarya'da fabrikada patlama! Sakarya'da ne oldu, kaç kişi yaralandı? KASIMPAŞA- FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE Kasımpaşa- Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Bein Sports CANLI izle! Bein Sports CANLI izle! (TRABZONSPOR- BEŞİKTAŞ) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki
title