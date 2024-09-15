Erdem Çocuk'tan 'Filistin Atlası': Çocuklara Filistin'i Tanıtıyor

Erdem Çocuk'un çocukları Filistin'in tarihi ve kültürüyle tanıştıracak "Filistin Atlası" okurlarıyla buluştu.

Taksim Camii Kültür Sanat Merkezi'ndeki programda basın toplantısının yanı sıra imza günü ve çocuklar için Filistin temalı oyun etkinliği düzenlendi.

Eser ekibinin ve minik kitapseverlerin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte hikayesinin yanı sıra Hanzala motifi, haritaları, görselleri, kefiye deseni, P4C (çocuklar için felsefe) etkinlikleriyle dikkati çeken ve çocuklar için Filistin'e felsefi bakış sunan kitabın tanıtımı yapıldı.

"5 yaş üzeri çocuklara hitap eden bir kitap oldu"

Erdem Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Melike Günyüz, AA muhabirine, 7 Ekim'den bu yana Filistin'de yaşanan dramı çocukların anlayabileceği şekilde aktarmak için kafa yorduklarını belirterek, "Bugüne kadar üç farklı kitap yayımlamak kısmet oldu. Bunların ikisi çeviri kitaptı. Yerli olarak da 15 yaş üstü gençlerin ve yetişkinlerin okuyabileceği kitap yayımlamıştık. Filistin Atlası ise 5 yaş üzeri bütün çocuklarımıza hitap eden bir kitap oldu." dedi.

Kitapta çocuk haklarının Filistin'deki çocukların eğitim hakkı üzerinden işlendiğini dile getiren Günyüz, şunları kaydetti:

"Yazarımız Ayşe Çam, aynı zamanda sosyal bilgiler öğretmeni ve harita okumayı çok önemsiyor. Dolayısıyla kitabın üç farklı özelliği var. Birincisi, Filistinli çocuklar üzerinden bütün çocukların eğitim haklarına vurgu yapıyor. İkincisi, Filistin'i muhayyel bir ülke olarak değil farklı şehirleriyle zihnimizde haritalandırabileceğimiz bir ülke olarak tasavvur etmemizi sağlıyor ve aynı zamanda ülkenin kültürel ögelerini de içinde barındırıyor. En son özelliği ise kitabın sonunda yer alan P4C etkinlikleriyle çocuklara düşünme becerileri üzerinden Filistin hakkında bilgi edindirmeyi sağlıyor."

Günyüz, yazarın aynı zamanda P4C eğitmeni olduğunu, bu yönüyle çocukların farklı kazanımlar elde etmesini sağlayacağını, böyle bir kitabın yayıncısı olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

"Filistin'in tüm şehirleriyle çocukların zihninde yer almasını istedik"

Yazar Ayşe Çam da eseri Filistin meselesine çocuk hakları ekseninde bakmak istediği için kaleme aldığını belirterek, "Bu çalışmayı yaparken Filistin'in tüm şehirleriyle, doğru bir mekan algısıyla, umut dolu bir hikayeyle çocukların zihninde yer almasını istedik." dedi.

Çam, Yağız ile Kerime adlı kardeşlerin anneleriyle konuşmalarından Filistin'in şehirlerine uzanan kitabın hikayesine değinerek, iki kardeşin Filistin'deki çocuklara götürmek için hazırladıkları hediyeleri anlattıkları hikayeyi işlediğini dile getirdi.

Eserde Gazze, Kudüs, Hayfa ve Yafa gibi Filistin şehirlerinin kültürel yapısının, iklim özelliklerinin yer aldığının altını çizen Çam, şunları ifade etti:

"Çeşitli etkinlikleri anneleriyle ve kendileri yapabilecekleri şekilde tasarladık. En sonuna da yine Filistin'in kültüründen bu kadar sonra kefiyeyi ekledik ve orada da özgün bir tasarım istedik. İnşallah çocuk haklarının yaşandığı, çocukların ölmediği, haklarıyla donandığı, tüm çocukların okula gittiği ve Gazze'de okulların açıldığı günlere ulaşsın bu kitap. Kitabın bana ait telif gelirlerinin tamamı, Gazze'nin yeniden inşası için her yıl düzenli olarak bağışlanacak. Okuyucusu bol olsun, destekleri için tüm okuyuculara teşekkür ediyorum."

Eser hakkında

Filistin'in özgürlük mücadelesini çocuk hakları perspektifinden ele alan "Filistin Atlası", P4C (Philosophy for Children) yöntemi kullanılarak çocukları düşünmeye ve eleştirel bakış açısı geliştirmeye teşvik ediyor.

Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'nin eğitim hakkına değinilen 28. maddesi üzerine inşa edilen kitabın kurgusu, çocukların eğitim hakkını merkeze alıyor.

Okuyuculara Filistin'in şehirlerini keşfetme imkanı sunan eser, sadece bir hikaye anlatmaktan öteye geçerek çocuklara P4C etkinlikleri aracılığıyla Filistin konusunda eleştirel düşünmenin ve felsefi sorgulamaların kapılarını açıyor.

Ayşe Çam'ın kaleme aldığı, Zeynep Yıldırım'ın illüstrasyonlarıyla renk kattığı, 5 yaş ve üzeri için hazırlanan hikaye kitabı, çocukları Filistin'in şehirlerinde düşündüren ve keşif dolu yolculuğa çıkarıyor.

İngilizce, Arnavutça, Arapça, Farsça, Azerbaycan Türkçesi, Bengalce, Kürtçe, Endonezce ve Malayca dillerinde de gelecek aylarda yayımlanması planlanan kitabın Arapça baskısı, Filistin'de faaliyet gösteren Shamel Yayınları tarafından yapılacak.