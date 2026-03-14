BAE'nin Erbil Konsolosluğu'na yapılan İHA saldırısında 2 konsolosluk çalışanının yaralandığı bildirildi

Irak'ın Erbil kentindeki Birleşik Arap Emirlikleri Konsolosluğu'na düzenlenen insansız hava aracı saldırısında iki güvenlik görevlisi yaralandı. Saldırının ardından BAE Dışişleri Bakanlığı, Bağdat ve Erbil'e sorumluların araştırılması için çağrıda bulundu.

Konsolosluk binasının bir hafta içinde iki kez saldırının hedefi olduğu belirtilen açıklamada, Bağdat ve Erbil'den saldırıları araştırıp sorumluların hesap vermesini sağlamak için gerekli adımları atması istendi.

Diğer yandan bölgede yayın yapan Rudaw televizyonuna göre, bugün Erbil'de 10'dan fazla insansız hava aracı saldırısı düzenlendi.

Erbil'deki BAE Konsolosluğuna düzenlenen İHA saldırısında 2 Nepalli konsolosluk personelinin yaralandığı aktarıldı.

Kaynak: AA / Haydar Şahin
