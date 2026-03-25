Putin, Rusya'dan külçe altın ihracatını yasakladı

Güncelleme:
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkeden 100 gramdan daha ağır külçe altın ihraç edilmesini yasaklayan bir kararname onayladı. Ülkenin altın rezervleri 2025'te 300 milyar doları aşması bekleniyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkeden 100 gramdan daha ağır külçe altın ihraç edilmesini yasakladı.

Putin'in onayladığı kararname, ülkenin yasal bilgi sisteminde yayımlandı.

Buna göre, şirketlerin veya şahısların ülkeden 100 gramdan daha ağır külçe altın ihraç etmesi yasaklandı.

Rusya'nın altın rezervleri Kasım 2025'te ilk kez 300 milyar doları aşarken, ülkenin uluslararası rezervlerinde altının payı da yüzde 40'ın üzerine çıktı.

Moskova Borsası'ndaki (MOEX) değerli metal piyasasında toplam işlem hacminin 2025'te bir önceki yıla göre üç kattan fazla artarak 3 trilyon rubleyi (yaklaşık 38 milyar dolar) geçtiği bildirilmişti.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay
