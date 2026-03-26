Köyünde yürüyüş yaparken buldu! Milyonlarca yıllık

Denizli'nin Baklan ilçesinde doğa yürüyüşü yapan bir vatandaş, milyonlarca yıl öncesine ait olduğu değerlendirilen deniz yıldızı fosili buldu. Boğaziçi Mahallesi Asar Mevkii olarak bilinen dağlık alanda keşfedilen fosil, bulan vatandaş tarafından koruma altına alındı.

GEÇMİŞE IŞIK TUTAN ÖNEMLİ BİR KANIT

Çalkebir Kültür Derneği kurucusu Ahmet Akbay, bölgenin yalnızca kültürel ve tarihi yapılarıyla değil, aynı zamanda jeolojik özellikleriyle de dikkat çektiğini belirtti. Akbay, yeni bulunan deniz yıldızı fosilinin bilimsel açıdan büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "Bu bulgu, Çalkebir'in geçmişine ışık tutan önemli bir kanıt niteliğindedir" dedi.

ÇALKEBİR YÜZ MİLYON YIL ÖNCE DENİZ ALTINDAYDI

Yapılan gözlem ve değerlendirmelere göre, Çalkebir'in yaklaşık yüz milyon yıl önce deniz altında olduğu düşünülüyor. Günümüzde bölgenin en yüksek noktalarının o dönemde deniz içinde adacıklar şeklinde yükseldiği tahmin ediliyor.

Bölgedeki kum tepeleri ve arazi yapısının, özellikle Türkmen Yüzü istikametinde geçmişte güçlü su akıntılarının etkili olduğunu gösterdiğini ifade eden Akbay, Karacadağ'ın da geçmişte daha yüksek bir konumda bulunduğunu, zamanla meydana gelen çökme ve büyük depremler sonucu alçalmış olabileceğini belirtti. Aynı süreçte sıkışma hareketleri sonucunda Türkmen Yüzü'nün yükselerek bugünkü topoğrafik yapısını kazandığı değerlendiriliyor.

BÜYÜK BİR GÖLÜN İZLERİNİ TAŞIYOR

Eski şehir yolu mevkiinde bulunan dere yatağının, geçmişte bölgede var olduğu düşünülen büyük bir gölün izlerini taşıdığına dikkat çeken Akbay, çevrede hâlen görülebilen küçük göl oluşumlarının da bu görüşü desteklediğini ifade etti.