Haberler

Yozgat'ta çocuğunu öldürdüğü iddia edilen anneye müebbet hapis cezası verildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde, 4 yaşındaki çocuğunu öldürüp çöpe attığı iddiasıyla yargılanan Merve Sağın müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sanık duruşmada, çocuğunun cesedinin bulunmasını istedi.

Boğazlıyan Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Merve Sağın (35) Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile bağlandı. Taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşma savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanığın "alt soydan akrabayı kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme başkanı tarafından son sözü sorulan sanık, önceki ifadesini tekrar ettiğini belirterek, çocuğunun cesedinin bulunmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Sağın'a "alt soydan akrabayı kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdi.

Olay

Boğazlıyan ilçesinde yaşayan Merve Sağın 11 Ocak 2025'te, eski eşinden dünyaya gelen 4 yaşındaki oğlu E.Ç'nin kaybolduğunu emniyete bildirmiş, emniyetteki ifadesinde çelişkili beyanlar veren anne, sorgusunda oğlunu Temmuz 2024'te boğarak öldürüp ilçedeki çöplüğe attığını itiraf etmişti.

Gözaltına alınan kadın, 14 Ocak 2025'te tutuklanmış, aynı gün emniyet ve jandarma ekiplerince çöplükte arama başlatılmıştı.

Kaynak: AA / Sait Çelik
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

