Dünyada benzeri az! İran, ABD'nin göz bebeğine saldırdı

Savaşta 26. güne girilirken İran, dünyanın en büyük savaş gemileri arasında yer alan USS Abraham Lincoln uçak gemisine yönelik füze saldırısı gerçekleştirdi. Saldırıyı doğrulayan ABD Başkanı Donald Trump ise "Atılan 101 füzenin tamamı düşürüldü" ifadelerini kullandı.

Ancak saldırıda hedef alınan gemiye isabet sağlanamadı.

O ANLARIN GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI 

İran’ın, Epic Fury Operasyonu kapsamında Basra Körfezi'nde konuşlu bulunan ABD’ye ait uçak gemisine kıyıdan denize seyir füzeleri fırlattığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

TRUMP: TÜM FÜZELER DÜŞÜRÜLDÜ

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da yaptığı açıklamada saldırıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Saldırı haberlerini doğrulayan Trump, "Dünyanın en büyük gemilerinden biri olan uçak gemilerimizden birine 100 füze attılar. Atılan 101 füzenin tamamı düşürüldü" ifadelerini kullandı.

İRAN'DAN "SALDIRILAR DEVAM EDECEK" MESAJI 

İran cephesinden ise saldırının ardından gemiyi hedef almaya devam edeceklerine yönelik açıklamalar geldi. Bölgede gerilim tırmanırken, taraflar arasındaki askeri hareketlilik dikkatle takip ediliyor.

Olgun Kızıltepe
