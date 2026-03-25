Bangladeş'te feribota girmeye çalışan yolcu otobüsü nehre düştü: 2 ölü

Bangladeş'te en az 40 kişiyi taşıyan yolcu otobüsü, feribota girmeye çalıştığı sırada nehre düştü. Arama-kurtarma çalışmaları sırasında 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Bangladeş'in Rajbari bölgesinde yer alan Dauladia'da en az 40 kişiyi taşıyan yolcu otobüsü, feribota girmeye çalıştığı sırada Padma Nehri'ne düştü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi sevk edilirken, dalgıçlar otobüsteki yolcuları kurtarmak için dalış yaptı. Arama-kurtarma çalışmaları sırasında 2 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 17 yolcu kurtarıldı. Kayıp olan yolcuları arama çalışmaları devam ediyor.

Kazanın nedeni henüz bilinmiyor. Çevredekiler tarafından kaydedilen görüntülerde, otobüsün feribota binmek için sıra beklerken bir anda hızlanarak nehre düştüğü görüldü. Suya gömülen otobüsten bazı yolcular kendi imkanları ile kurtuldu. - DAKKA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı