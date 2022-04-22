Engin Özkoç'tan Bakan Dönmez'e Yanıt: "Bakan, Algı Yaratmaya Çalışıncaya Kadar 2022 Türkiye'sinde Karanlıkta Kalan İnsanlarımızın Elektriğinin...

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, TBMM Genel Kurulu'nda elektriği kesik abone sayısı ile ilgili açıklamalar yapan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'e yönelik, "Genel Başkanımızın yıllık verisini çarpıtarak algı yaratmaya çalışıncaya kadar 2022 Türkiye'sinde karanlıkta kalan insanlarımızdan elektriğinin açılmasının, onlara yardım götürmenin ve çare olmanın derdine düşmelidir" dedi.

CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç; Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in açıkladığı elektriği kesik abone sayısı verilerini, TBMM Genel Kurulu'nda değerlendirdi. Özkoç, şunları söyledi:

"SAYIN KILIÇDAROĞLU, 2021 YILINDA ELEKTRİĞİ KESİLEN YAKLAŞIK 4 MİLYONA YAKIN ABONENİN, HALİNE IŞIK TUTMAK İÇİN BU EYLEMİ YAPTI"

"Sayın Kılıçdaroğlu, 2021 yılında elektriği kesilen yaklaşık 4 milyona yakın abonenin, milyonlarca insanımızın haline ışık tutmak için bu eylemi yaptı. Enerji Bakanı biraz önce yaptığı açıklamada Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili çarpıtma yapıyor bugün itibariyle 278 bin abonenin elektriği kesiktir diyor. Şimdi bir kere daha detaylarıyla verelim. Kendi bakanlığında yapılan işten haberi olmayan Enerji Bakanı tabloyu anlasın istiyoruz. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun resmi verilerine göre 2021 yılında toplam 2 milyon 776 bin 461 mesken abonesini, 597 bin 900 ticarethanenin, 3 bin 277 sanayi kuruluşunun, 71 bin tarımsal sulama yapan çiftçinin yani 3 milyon 499 bin 344 abonenin elektriği kesildi. Bir noktanın daha altını çizmek istiyorum. Bu milyonlarca abonenin kesintisi, Genel Başkanımızın protestosuna neden olan yeni yıldaki fahiş zamdan önce yapılan kesintilerdir. Çok daha ağır bir tablo ile şu anda karşı karşıyayız. Yılbaşından bu yana son dört ayda, yani ocak ve nisan ayları içerisinde de sanayi elektriğine gelen zam yüzde 185'tir. Hanelere ilk kademe için zam yüzde 37, ikinci kademe zammı da yüzde 105'tir. Ticarethanelere yüzde 105'in üzerinde zam yapılmıştır.

"BAKAN, ALGI YARATMAYA ÇALIŞINCAYA KADAR 2022 TÜRKİYE'SİNDE KARANLIKTA KALAN İNSANLARIMIZIN ELEKTRİĞİNİN AÇILMASINI DERDİNE DÜŞMELİDİR"

Bakan, Genel Başkanımızın yıllık verisini çarpıtarak algı yaratmaya çalışıncaya kadar 2022 Türkiye'sinde karanlıkta kalan insanlarımızın elektriğinin açılmasının, onlara yardım götürmenin ve çare olmanın derdine düşmelidir. İş yapmak için yol da gösteriyoruz. Genel Başkanımız üç temel öneri sunmuştur: Bir, temel insan hakkı olan elektriği ve diğer enerji kalemlerine yapılan zamları geri çekin. İki, enerjide KDV'yi sıfırlayın. Üç, asgari ücretten düşük olan abonelerin faturasını enerji çekleri ile karşılayın."