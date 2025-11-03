Haberler

Sinema sanatçısı Engin Çağlar'ın öldüğü kazada tutuklanan motosiklet sürücüsü: 'Bir anda önüme çıktı'

Sinema sanatçısı Engin Çağlar'ın öldüğü kazada tutuklanan motosiklet sürücüsü: 'Bir anda önüme çıktı'
Güncelleme:
Şişli'de yolun karşısına geçmeye çalışan ünlü sinema sanatçısı Engin Çağlar'a motosiklet çarptı. Hastaneye kaldırılan Çağlar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Motosiklet sürücüsü Berkay O. tutuklandı.

ŞİŞLİ'de yolun karşısına geçmeye çalışan sinema sanatçısı Engin Çağlar'a (85) motosiklet çarptı. Hastaneye kaldırılan Çağlar tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan motosiklet sürücüsü Berkay O. (21), 'Taksirle öldürme' suçundan tutuklandı. Berkay O.'nun polise verdiği ilk ifadede, normal şekilde yolunda seyrettiğini, Çağlar'ın bir anda önüne çıktığını ve kendisine çarpması sonucu kazanın meydana geldiğini söylediği öğrenildi.

Kaza, 31 Ekim Cuma günü saat 20.10 sıralarında Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre caddede motosikletle ilerleyen Berkay O., yolun karşısına geçmek isteyen sinema sanatçısı Engin Çağlar'a çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırılan Çağlar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hastanede hayatını kaybetti.

KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Diğer yandan kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Engin Çağlar'ın yolun karşısına geçtiği sırada motosikletin çarptığı ve oyuncunun çarpmanın şiddetiyle yere düştüğü anlar görülüyor. Görüntülerin devamında çevredekiler yerde yatan Çağlar'ın yardımına koşuyor.

ZİNCİRLİKUYU MEZARLIĞI'NDA TOPRAĞA VERİLDİ

'Kadın Değil Baş belası', 'Kınalı Yapıncak', 'Feride', 'Makber' ve 'Rüyalar Gerçek Olsa' gibi birçok Yeşilçam filminde rol alan Çağlar'ın ölüm haberini Film-San Vakfı duyurdu. Film-San Vakfı'nın paylaşımında "Film-San Vakfının kurucu üyelerinden ve Türk Sineması'nın ve Yeşilçam'ın değerli oyuncusu Engin Çağlar'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz." ifadeleri yer aldı. Engin Çağlar için 2 Kasım Pazartesi günü Şişli Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Çağlar'ın eşi Filiz Vural, oğulları Eser ve Çağlan'ın yanı sıra sanat camiasından Nuri Alço, Ediz Hun, Teoman Ayık, 'Almanya'da bir Türk kızı' tiyatrosundan oyun arkadaşı Suat Yalçın ve sevenleri katıldı. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çağlar'ın cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

TUTUKLANAN SÜRÜCÜ: 'BİR ANDA ÖNÜME ÇIKTI'

Diğer yandan kazanın ardından gözaltına alınan motosiklet sürücüsü Berkay O., emniyete götürüldü. Burada ifadesi alınan Berkay O.'nun ifadesinde normal şekilde yolunda seyrettiğini, Çağlar'ın bir anda önüne çıktığını ve kendisine çarptığını söylediği öğrenildi. Emniyette işlemlemleri tamamlanan Berkay O. adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Berkay O., 'Taksirle öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500
