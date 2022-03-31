Engelliyi darbeden sanık ve arkadaşlarının tahliyesine sosyal medyadan tepki

KOCAELİ (DHA) - İZMİT'te, kendisi gibi işitme engelli olan Engin E.'yi darbedip görüntüleri sosyal medyada paylaşınca gözaltına alınan Fırat Kaya ve arkadaşlarının yargılama sırasında cezaevinde kaldıkları sürenin dikkate alınıp tahliye edilmesi, sosyal medyada tepki aldı. Engin E.'nin avukatı Didem Özhan, karara itiraz edeceklerini söyledi.

Olay, 22 Mart 2021'de İzmit'te bir bağ evinde meydana geldi. Aydın'dan iş bulmak için gelen Engin E., kendisi gibi işitme engelli olan Fırat Kaya tarafından parası alınıp dövüldü. Olayın ardından Engin E. polise gidip şikayetçi oldu. Fırat Kaya, Engin E.'yi dövdüğü görüntüleri sosyal medyada paylaşınca tepki gördü. Polis, Fırat Kaya ve olaya karıştıkları tespit edilen Ersin Kam, Emrah Mutlu, Salih Öztopçuoğlu ve Murat Akdemir'i gözaltına aldı. Hepsi işitme engelli olan 5 kişi, tutuklanıp cezaevine gönderildi.