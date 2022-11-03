Engelli çocuğa istismardan 20 yıl hapis alan sanığa istinafta beraat

İZMİR'in Konak ilçesinde, o dönem 16 yaşında olan işitme ve zihinsel engelli İ.U. (18) adlı kıza cinsel istismarda bulunup, fuhşa sürüklediği iddiasıyla yargılanan ve yerel mahkemece 20 yıl hapis cezasına çarptırılan H.K.'nin (30) cezası istinaf mahkemesince bozulurken, beraatine karar verildi.

İZMİR'in Konak ilçesinde, o dönem 16 yaşında olan işitme ve zihinsel engelli İ.U. (18) adlı kıza cinsel istismarda bulunup, fuhşa sürüklediği iddiasıyla yargılanan ve yerel mahkemece 20 yıl hapis cezasına çarptırılan H.K.'nin (30) cezası istinaf mahkemesince bozulurken, beraatine karar verildi.

H.K., 2020'de işitme ve zihinsel engelli İ.U. adlı kız çocuğu ile toplu taşıma aracında tanıştı. İddiaya göre H.K., o dönem 16 yaşındaki İ.U.'ya cinsel istismarda bulunup, birden fazla olmak üzere fuhşa zorladı. Torununun hareketlerinde farklılık sezen dedesi Y.A., İ.U. ile konuşup, istismarı öğrenerek suç duyurusunda bulundu. İ.U.'nun Çocuk İzlem Merkezi'nde ifadesi alındı. İ.U., yeterli konuşamadığı için farklı yöntemlere başvuruldu; yazı ve oyuncak bebekler ile olayı anlatması istendi. İ.U.'nun erkek oyuncak bebeği, kız oyuncak bebeğin üzerine koyup, 'H.K. böyle yaptı' dediği belirtildi. Adli görüşmecinin 'H.K., bunu sana kaç defa yaptı' diye sorduğunda İ.U.'nun eliyle 2 işaretini yaptığı da bildirildi. H.K.'nin kendisini otele veya başka yere götürüp götürülmediğine yönelik soruya da İ.U.'nun 'Evet' şeklinde cevap verdiği belirtildi.

Savunmaların ardından iddia makamı, esas hakkında mütalaasını sundu. Savcı, dosya kapsamı gereğince sanığın isnat edilen suçları işlediğine dair mahkumiyeti için şüpheden uzak, kesin delil elde edilemediği anlaşıldığından her iki suçtan ayrı ayrı beraat talep etti. Mütalaanın ardından karar açıklandı. Yerel mahkemenin kararını kaldıran daire, yöneltilen suçların olmadığını belirterek, sanığın her iki suçtan da beraatine hükmetti.