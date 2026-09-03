BM Genel Sekreteri Guterres'ten ABD-İran gerginliğine ilişkin endişe

BİRLEŞMİŞ Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD ile İran arasında yeniden başlayan saldırılardan endişe duyduğunu bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric, dün düzenlediği günlük basın toplantısında Genel Sekreter Antonio Guterres'in, ABD ile İran arasında yeniden başlayan saldırılardan endişe duyduğunu söyledi. Guterres'in İran'da sivil kayıplara ilişkin haberlerden kaygı duyduğunu belirterek, "Genel Sekreter, sivillere yönelik tüm saldırıları kınamaktadır. Tüm taraflara, ayrım, orantılılık ve ihtiyat ilkeleri de dahil olmak üzere uluslararası insancıl hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine saygı duymaları gerektiğini hatırlatmaktadır" ifadelerini kullandı.

Dujarric, Guterres'in askeri eylemlerin derhal durdurulması ve gerilimi tırmandıracak söylemlerden kaçınılması çağrısını da yineleyerek, "Daha fazla tırmanış, siviller, daha geniş bölge ve ötesi için yıkıcı sonuçlar doğuracak" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı