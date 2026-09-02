Slovenya Cumhurbaşkanı'nın kaza görüntüleri ortaya çıktı

Slovenya Cumhurbaşkanı Natasa Pirc Musar'ın 31 Temmuz'da yaralandığı trafik kazasına ilişkin Kastelec Tüneli'ndeki güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Slovenya Cumhurbaşkanı Natasa Pirc Musar'ın 31 Temmuz'da Kastelec Tüneli'nde geçirdiği trafik kazası yeniden gündeme geldi. Musar'ın köprücük kemiğinin kırıldığı kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Cumhurbaşkanı'nın iki arkadaşıyla birlikte bulunduğu resmi minibüsün, konvoyun başında ilerleyen resmi araca çarptığı görülüyor.

Pirc Musar'a Rus istihbaratıyla iş birliği iddiaları yöneltilmişti

Kaza sırasında Cumhurbaşkanı Musar'ın yanında bulunan kişilerden birinin, Rusya doğumlu ve Slovenya vatandaşı Victoria Krivolucka olduğunun ortaya çıkmasıyla medyanın dikkati resmi araçtaki yolculara çevrilmişti. Krivolucka'nın Musar ailesiyle uzun yıllara dayanan iş ilişkileri ve geçmişte Rusya'ya kaçan eski Sloven istihbarat yetkilisi Roman Jeglic ile bağlantısının gündeme gelmesi, cumhurbaşkanının Rus istihbaratıyla muhtemel ilişkilerine yönelik tartışmaları beraberinde getirmişti. Pirc Musar ise Rus istihbaratıyla herhangi bir iş birliğini kesin dille reddetmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı