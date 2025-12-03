Haberler

Enflasyon kasım ayında yüzde 0,87 arttı, yıllık bazda yüzde 31,07 oldu

Güncelleme:
Türkiye İstatistik Kurumu kasım ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre enflasyon kasım ayında yüzde 0,87 arttı, yıllık bazda yüzde 31,07 oldu. Böylece aylık enflasyon 30 ayın, yıllık enflasyon 48 ayın en düşük seviyesine geriledi.

  • Kasım 2025'te Türkiye'de enflasyon aylık yüzde 0,87, yıllık yüzde 31,07 arttı.
  • Kasım 2025'te konut harcamaları yıllık yüzde 49,92 arttı.
  • Kasım 2025'te kira artış oranı yüzde 35,91 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu, Kasım ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Kasım ayında enflasyon aylık yüzde 0,87 yıllık yüzde 31,07 olarak gerçekleşti.

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,87 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %29,74 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,07 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 35,91 artış olarak gerçekleşti.

TÜFE GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLERDE YILLIK YÜZDE 27,44 ARTTI

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 27,44 artış, ulaştırmada yüzde 29,23 artış ve konutta yüzde 49,92 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların yıllık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 6,83, ulaştırmada yüzde 4,55 ve konutta yüzde 7,57 oldu.

TÜFE GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLERDE AYLIK YÜZDE 0,69 AZALDI

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,69 azalış, ulaştırmada yüzde 1,78 artış ve konutta yüzde 1,70 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde -0,17, ulaştırmada yüzde 0,27 ve konutta yüzde 0,29 oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2025 yılı Kasım ayı itibarıyla, 28 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 7 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 108 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ YILLIK YÜZDE 32,17 ARTTI, AYLK YÜZDE 1,27 ARTTI

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2025 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 1,27 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 30,64 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,17 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 35,69 artış olarak gerçekleşti.

KİRA ARTIŞ ORANI DA BELLİ OLDU

Kasım ayı enflasyon verilerinin duyurulmasıyla konut ve işyerlerinde uygulanacak kira artış oranı da netleşti. Kira artışında esas alınan 12 aylık ortalamalara göre TÜFE ise yüzde 35,91 oldu. Böylece bu ay sözleşmesi yenilenecek işletmeler, kiralarında yüzde 35,91 oranında artış yaparak ödeme gerçekleştirecek. Geçen ay zam oranı yüzde 37,15 seviyesindeydi.

2025 ENFLASYON ORANLARI

Enflasyon ocakta, aylık yüzde 5,03 artarak yıllık 42,12 oldu.

Enflasyon şubatta, aylık yüzde 2,27 artarak yıllık 39,05 oldu.

Enflasyon martta, aylık yüzde 2,46 artarak yıllık 38,10 oldu.

Enflasyon nisanda, aylık yüzde 3, yıllık enflasyon ise yüzde 37,86'ydı.

Enflasyon mayısta, aylık yüzde 1,53, yıllık enflasyon ise yüzde 35,41'ydı.

Enflasyon haziranda, aylık yüzde 1,37 yıllık enflasyon ise yüzde 35,05 oldu.

Enflasyon temmuzda, aylık yüzde 2,06 yıllık enflasyon ise yüzde 33,52 oldu.

Enflasyon ağustosta, aylık yüzde 2,04 yıllık enflasyon ise yüzde 32,95 oldu.

Enflasyon eylülde, aylık yüzde 3,23 artarak yıllık 33,29 oldu.

Enflasyon ekimde, aylık yüzde 2,55 artarak yıllık 32,87 oldu.

Abdullah Karlıdağ
