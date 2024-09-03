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Enflasyon ağustos ayında yüzde 2,47 arttı, yıllık bazda yüzde 51,97 oldu

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Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre enflasyon ağustos ayında yüzde 2,47 arttı, yıllık bazda yüzde 51,97 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayı enflasyon verilerini kamuoyuyla paylaştı. Ağustos ayında enflasyon bir önceki aya göre %2,47, bir önceki yılın Aralık ayına göre %31,94, bir önceki yılın aynı ayına göre %51,97 ve on iki aylık ortalamalara göre %64,91 olarak gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %28,96 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %120,81 ile eğitim oldu.

Enflasyon ağustos ayında yüzde 2,47 arttı, yıllık bazda yüzde 51,97 oldu

EN YÜKSEK ARTIŞ EĞİTİMDE

Ana harcama grupları itibarıyla 2024 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre azalan ana grup %-1,10 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu. Buna karşılık, 2024 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %11,34 ile eğitim oldu.

Enflasyon ağustos ayında yüzde 2,47 arttı, yıllık bazda yüzde 51,97 oldu

118 TEMEL BAŞLIĞIN ENDEKSİNDE ARTIŞ

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2024 yılı Ağustos ayı itibarıyla, 22 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 3 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 118 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Enflasyon ağustos ayında yüzde 2,47 arttı, yıllık bazda yüzde 51,97 oldu

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2024 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %2,88, bir önceki yılın Aralık ayına göre %32,19, bir önceki yılın aynı ayına göre %50,87 ve on iki aylık ortalamalara göre %66,79 olarak gerçekleşti.

Enflasyon ağustos ayında yüzde 2,47 arttı, yıllık bazda yüzde 51,97 oldu

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (32)

Yunus Kaya:

Neyin hesabına göre bu rakamlar

188
9
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Burak GUNES:

yersen

143
12
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Cuma Agsu:

piyasalarda %51 i isaret ediyor zaten??

92
7
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Erkan Daldaban:

Enflasyon düşmüş reis..

91
7
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Sebahattin Yakar:

Bizde inandlk.ml haylr

82
7
yanıtYanıtla
Hakan Ucan:

Hani mayıs ayından itibaren hızla düşecekti ? Ayrıca gerçek enflasyon %351 inanmayan geçen seneki gıda , giyim , ev fiyatlarına baksın

83
4
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JokerAllame:

OOOOOHHHHGG

68
5
yanıtYanıtla
Mert Ali Bal:

Bence bu bile fazla. Çünkü artık Zam kelimesi tedavülden kaldırıldı. Artık fiyat güncellemesi var. Fiyat güncellemesi de enflasyonu yükseltmez aksine düşürür:) böyle devam. Hayda bre :)

68
4
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Polat Tutuşan:

Bir yanlışlık olmasın. Almanya bizi kıskanıyor. Bu rakamlar yanlış olmalı..!

61
3
yanıtYanıtla
Halil Arslan:

çalışandan kat kat vergi al, elektrik doğalgaz vs herseye uçuk rakamlar zam yap ama vatandasa gelince enflasyonu düşük göster...hakkımı helal etmiyorum emegi geçenlere ve destekleyenlere

57
2
yanıtYanıtla
Tüm 32 yorumu okumak için tıklayın Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
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