ENERJİSA Enerji ile Teknolojide Kadın Derneği (Wtech) iş birliğinde, Birleşmiş Milletler'in 'Erişilebilir ve Temiz Enerji' (7'nci Küresel Amaç) odağında düzenlenen 'Enerjide Teknolojik ve İnovatif Çözümler Yarışması'nın kazananı belli oldu. Yarışmanın girişimci kategorisinde tarımda enerji maliyetini azaltmaya yönelik projesi ile Up-techlabs, büyük ödülün sahibi oldu.

2019 yılında kurulan Teknolojide Kadın Derneği (Wtech), genç kadınların teknoloji istihdamındaki yerini güçlendiriyor. Kadının liderliği ve inovasyon yeteneğini çeşitli kapasite geliştirme programları ile destekleyen dernek, aynı zamanda birçok özel sektör şirketinin de iş birliği ile yarışmalar düzenliyor. Bu kapsamda Enerjisa Enerji ile Teknolojide Kadın Derneği (Wtech) iş birliğinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ev sahipliğinde 'Enerjide Teknolojik ve İnovatif Çözümler Yarışması' düzenlendi. Yarışmanın girişimci kategorisinde tarımda enerji maliyetini azaltmaya yönelik projesiyle Up-techlabs-Sevim Örs 600 bin TL ile büyük ödülün sahibi oldu. Bireysel kategoride ise birinci olan Marelilght-Sedef Emekli'ye 75 bin TL, ikinci olan Glasbit-Emine Günay'a 50 bin TL ve üçüncü olan NUSAFE-Burcu Yaycı'ya 25 bin TL ödül takdim edildi. Up-techlabs kurucu ortağı Sevim Örs, "Bu süreç, bize hem güçlü bir görünürlük hem de değerli iş birlikleri kazandırdı. Enerji verimliliği odaklı çözümlerin, gelecekte gıda üretiminin sürdürülebilirliği açısından belirleyici olacağına inanıyoruz" dedi.

Yarışma, kadın girişimcilerin yenilikçi projelerini desteklemeyi amaçlıyor.

'PROJEMİZİN HEDEFİ, KADIN İSTİHDAMINI ARTIRMAK'

Etkinlik, Enerjisa Enerji Perakende Satış Şirketleri Genel Müdürü Ersin Esentürk ve Teknolojide Kadın Derneği Kurucusu ve Yönetim Kurulu Eş Başkanı Zehra Öney'in açılış konuşmalarıyla başladı. Ersin Esentürk, konuşmasında, "Enerjisa olarak 2023 yılından beri 'daha iyi gelecek' vizyonu ile hareket ediyoruz. Tüm iş faaliyetlerimizi, sosyal sorumluk projelerimizi, toplumsal yatırım projelerimizi bu vizyon odağıyla yürütüyoruz. Böylece sürdürülebilirliğin çevresel, sosyal ve ekonomik alandaki tüm odaklarını da etkilemiş oluyoruz. 'Enerjide Teknolojik ve İnovatif Çözümler Yarışması' düzenledik. Burada odaklandığımız iki temel husus var. Biri işin teknoloji tarafı, diğeri de insan tarafı. Teknoloji tarafında esasında bu dünyadaki sürdürülebilirliği, bu gezegen için bir fayda sağlamaya çalışan çözüm önerilerini yarışmamız içinde dinlerken aynı zamanda bu platformlardaki girişimcilerin bu faaliyetleri kadın temsilinde yaptıklarını da görüyoruz. Sadece teknolojik çözüm getirmek değil, aynı zamanda kadınların aktif bir şekilde bunun içerisinde rol almalarını bekliyoruz. Teknolojide kadın derneğinin misyonlarından bir tanesi bilim ve teknoloji alanındaki kadın istihdamını artırmak. Bu projede esasında buna hizmet ediyor. Daha sürdürülebilir bir geleceğin daha kapsayıcı olduğunda şekilleneceğini düşünüyoruz" dedi.

'TÜKETİCİLER ENERJİ SİSTEMLERİNİN KULLANICISI HALİNE GELECEK'

Esentürk, sözlerine şöyle devam etti:

"Enerji dünyası da kendi içerisinde değişiyor. Elektrik talebi artarken buradaki ihtiyaçlarda kendi arasında şekilleniyor. Yapay zeka, veri merkezleri, şehirleşme derken burada ciddi bir talep artışı var. Yeni enerji dünyasının yeni dinamiklerine alışmak çok önemli. Burada teknoloji tabii ki birçok kolaylığı sağlayacak. Tüketiciler artık sadece elektriği tüketen değil, aynı zamanda bunu üreten depolayan bir şekilde enerji sistemlerinin kullanıcısı haline gelecek. Daha doğrusu daha komplike bir sistem olacak. Bunun bir tarafı da insan odağı. Teknolojinin yanında insanlar yeni fikirlerin, teknolojinin gelişmesini, bu girişimcilik ekosistemini geliştirerek yeni fikirlerle bu sektöre katma değer sağlayacağını düşünüyorum. Daha sürdürülebilir, daha kapsayıcı bir gelecek için bunlar elzem ve olması gerekenlerdir."

'SEKTÖR İÇİN KADIN İSTİHDAMININ ARTIRILMASI ÇOK ÖNEMLİ'

Esentürk, Enerjisa'nın bilim ve teknoloji alanında kadınların daha fazla almasını her zaman destelediklerini söyleyerek, "Kadınların hem iş hayatında hem de enerji sektöründe istihdamları bizim için çok önemli. Dernek olarak bunu çok yakından takip ediyoruz. Aynı zamanda Enerjisa olarak bununla alakalı bir misyon edinmiş durumdayız. Enerji sektörü maalesef hem Türkiye'de hem de dünyada kadın istihdamının fazla olduğu bir sektör değil. Uluslararası arenada da sadece yüzde 20'sini kadınlar oluşturuyor. Bu sayının artırılması sektör için çok önemli. Bunu sadece bir fırsat eşitliği olarak görmemek lazım. Daha sürdürülebilir, güçlü, çözüm üreten sürecin bir parçası olacağını düşünüyorum. Biz önümüzdeki dönem faaliyetlerimizde de kadın istihdamına öncelik vermeye devam edeceğiz. Enerji dönüşümünün içerisinde girişimcilik ekosisteminin çok önemli bir yeri olduğunu düşünüyorum. Sadece büyük yatırımlarla değil, bizlere düşen de daha iyi bir gelecek için buradaki insan kaynağını, fırsatları, girişimcilik ruhunu büyüterek genişletmek ve farkındalığı artırmak" dedi.

'BİRİNCİ SEÇTİĞİMİZ KURUMLAR DÜNYAYA AÇILDILAR'

Zehra Öney, ise konuşmasında, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin enerji alanında küresel ölçekte güçlenmesi özellikle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Alparslan Bayraktar'ın açıkladığı bu yıllarda 75 bin megavat olan üretim kapasitemizin 2035'e kadar 120 bin megavata çıkmasını sağlayacak güçlü, yaratıcı, üretici ve aksiyon alan insan kaynağı, girişimci kapasitesini artırmayı hedefleyen bir iş yaptık. Kuruluş hedefimiz Türkiye'de uzman, yetkin, yapay zeka çağında üretken; dünyada ses getirecek sistemler üretebilecek, üretilmiş sistemler ile de rekabet edebilecek insanların yetişiyor olması. Bununla ilgili de 160 kurumun üye olduğu kurumların bu aşamada dernekle el ele, güçlü, uzman istihdamda yer alabilecek ya da girişim yapabilecek insanları yetiştirdiği bir yapıyız aslında. Sürdürülebilirlikte bizim çok önem verdiğimiz bir konu. Geçtiğimiz yıllarda suyu ve tarımı değerlendirdik. Hatta birinci seçtiğimiz kurumlar dünyaya açıldılar. Biz onlara sadece bir ödül vermekle kalmadık; aynı zamanda bir yıl boyunca destekleyip, kamuyla ilişkilerini yönetip onları 800 bin euro gibi yüksek rakamlarda fon almalarını destekledik. Şu anda dünya pazarlarına açılmış durumdalar. Çevresel faktörlerin çok işaret ettiği, ülkelerin küresel olarak bu alanda ciddi rekabette olduğu enerjide, bu yarışma ve çıktısında motivasyon yaratırız. Birincimize vereceğimiz 600 bin TL ödül onlara bir can suyu olur. Onların arkasını desteklemeye devam ederiz. Bu şirketlerin dünyaya açılmasını küresel rekabetimizi desteklemesini sağlarız. Türkiye'de de bunun arkası gelir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı