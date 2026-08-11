Elazığ Eti Gümüş Madeni işçilerine polis ablukası: 'Haklarımızı alana kadar buradayız'

(ANKARA) - Elazığ Eti Gümüş Madeni'nde çalışan Bağımsız Maden-İş üyesi işçiler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na yürümek isterken Milli Kütüphane çıkışında polis ablukasına alındı. Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Gökay Çakır, TİP Genel Başkanı Erkan Baş ve Yeni Yol Partili Ümit Özlale'nin de destek verdiği madenciler, Milli Kütüphane önünde bekliyor.

Bağımsız Maden-İş Sendikası üyesi Yıldızlar SSS Holding'e bağlı Elazığ Eti Gümüş madencilerinin haklarını alma talebiyle başlattıkları eylem sürüyor. Kendilerine verilen garantörlük sözünün yerine getirilmesi için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na yürümek isteyen madenciler polis engeli ile karşı karşıya kaldı. Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Gökay Çakır, gözaltındaki madencilere su ve yemek verilmediğini belirterek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'ndan işçilerin 5-7 aylık maaşları ile geriye dönük özlük haklarının ödenmesini talep etti. Elazığ Maden ve Doruk Maden işçilerinin mağduriyetlerinin daha önce de bakanlıklara iletildiğini, müfettiş incelemeleri sonucunda 536 işçinin tazminat ve diğer haklarının doğduğunu ancak verilen sözlerin henüz yerine getirilmediğini ifade etti. Patronla görüşmek istemediklerini vurgulayan Çakır, şunları söyledi:

"Bizim muhataplarımız Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'dır. Çünkü onlar bize söz vermişti, onlar kefil olmuştu. Ama hiçbir şekilde bu patron o sözlerini yerine getirmedi. Bu saatten sonra bir an önce bakanların el atması, Cumhurbaşkanımızın el atması lazım. Bu olay bugün bitse, bu hakları bu işçilere de biz haftaya yine geleceğiz. Çünkü Türkiye'nin dört bir yanındaki bütün işçilerin bu patrondan alamadığı hakları var. İşçilerin haklarını ödemediği sürece serveti daha çok kar elde ediyor. 3 bin ruhsatı vardı, 180'e indirdiler. 180'i de iptal edebilirsiniz.

"İŞÇİLER BIKMIŞ, USANMIŞ, BIÇAK KEMİĞE DAYANMIŞ"

Biraz önce vekilimiz Ümit Bey aradı, 'Ben makamıma geldiğimde görüşürüz. Sendikadan bir heyetle görüşürüz. İşçilerden bir heyetle görüşürüz' dediler. Biz görüşme beklerken polisler işçileri ablukaya aldılar. 'Gözaltı yapacağız. Sizi burada bekletemeyiz' dediler. Biz nerede bekleyeceğiz? Biz hakkımızı nerede arayacağız? Biz buradan gitmeyeceğiz. Gözaltı olursa da gözaltı olsun. Çünkü işçiler bıkmış, usanmış, bıçak kemiğe dayanmış. Çünkü işçilerin aileleri, çocukları var. Çünkü işçiler haklı mücadelesini burada vermek istiyor. Biz parklarda yatmayı istemiyoruz. Türkiye halkı kazansın diye biz bu mücadeleleri yapacağız. Çünkü işçilerimiz haklıdır. Bu patron haklı değildir. Biz olumlu yaklaşmaya çalışıyoruz. Bu sorunu bir an önce gidermelerini istiyoruz."

YENİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, "namus" sözü olarak verilen sözlerin tutulmadığını ifade ederek, "Bu ödenmediğine göre Yıldızlar SSS Holding'in namus kriterleri ortada. Bundan sonra işçilerin hakları devletin namusuna emanettir" dedi. "BARET TAKMALARINA BİLE MÜDAHALE ETMEK İSTEYEN BİR ANLAYIŞLA KARŞI KARŞIYAYIZ" Yıldızlar SSS Holding'i işçi haklarını ihlal etmek ve doğaya zarar vermekle suçlayan Özlale, holding ile müzakere sürecinin devam ettirilmesinin doğru olmadığını belirtti. 28 Nisan'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik, İçişleri ile Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanlıklarının garantörlüğünde imzalanan anlaşmanın uygulanması gerektiğini ifade ede Özlale, söz konusu bakanlıkların anlaşmada üstlendikleri garantörlüğün gereğini yerine getirmesi çağrısında bulunarak şunları söyledi: "Bizler devletimizden, buradaki işçilerin haklarının verilmesini talep ederken Ankara Valiliği tam adrese teslim bir genelge yayınladı ve dedi ki, 'Doruk Maden ve Eti Gümüş işçilerinin 6 gün boyunca beraber eylem yapmasını yasaklıyorum.' Yıldızlar SSS Holding'in devletin makamları üzerinde, kurumları üzerindeki etkisini de buradan görebilirsiniz. Adrese teslim bir toplanma yasağı çıkartacak kadar devletin kurumlarına etki eden bir holdingden bahsediyoruz. Bütün bakanlıkların altına imza attığı, garantör oldukları bu anlaşmanın şartlarını yerine getirmesi mümkündür. Devletimizin güçlü olduğuna, işçilerin gecikmiş haklarını teslim edeceğine inanmak istiyoruz. Biz, Sayın Bakan Yardımcısı'yla görüşmeyi beklerken burada oturmak istiyoruz. Ama biraz önce memur bey bize baretlerimizi bile çıkartmamızı istedi. Geldiğimiz nokta budur. İşçilerin çok haklı taleplerini Ankara'da dile getirmesi için yaptıkları bütün eylemleri yasaklayan, baret takmalarına bile müdahale etmek isteyen bir anlayışla karşı karşıyayız. O yüzden de bir an önce Ankara'nın göbeğinde, başkentimizde bu hak talebinin, işçilerin bu çok haklı talebinin yerine getirilmesi için devletin devreye girmesini bekliyoruz." "BAKANLAR İŞÇİLERDEN ÖZÜR DİLEMELİ" TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Doruk Maden işçilerinin mücadelesine dikkat çekerek, işçilerin haklarını almak için 17 gün boyunca yüzlerce kilometre yürüdüğünü ve günlerce aç kaldığını söyledi. 28 Nisan'da Enerji ve Tabii Kaynaklar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik ve ve İçişleri bakanlıklarının işçilerin haklarının korunması konusunda garantör olduğunu hatırlatan Baş, aradan aylar geçmesine rağmen anlaşmanın gereğinin yerine getirilmediğini savundu. Baş, "Mahkeme, bakan ve herkes işçilerin haklı olduğunu söylüyor. Ama işçiler aç, çocukları evde ekmek bekliyor ve işçiler sokaklarda kalmak zorunda" diyerek, Doruk Maden işçilerinin yeniden Ankara'ya gelmek zorunda kaldığını belirtti. Baş, Doruk Maden işçilerinin haklarını aradıkları gerekçesiyle gözaltına alındığını belirterek, hükümetin işçilere verdiği sözleri yerine getirmediğini savundu. Üç bakanlığın işçilerin haklarının korunması konusunda garantör olduğunu hatırlatan Baş, bakanların verilen sözün tutulmadığını kabul ederek işçilerden özür dilemesi gerektiğini söyledi. İşçilerin dün bakanlık önünde gözaltına alındığını, bugün ise bir bakan yardımcısının işçileri kabul edeceğini söylemesine rağmen valilik kararıyla beklemelerine izin verilmediğini aktardı. Baş, yaşananlara tepki göstererek, "Bir tarafta 'bekleyin, geleceğiz' deniyor, diğer tarafta 'bekleyemezsin' deniyor. İşçi ne yapacak" diye sordu. İşçilerin mücadelesine destek veren Baş, "İşçi ne yaparsa ben de onunla beraber yapacağım" dedi.

Kaynak: ANKA