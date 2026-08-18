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Bakan Bayraktar: Gabar'da Umut Var, Silah Sesi Yok

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Enerji Bakanı Bayraktar, Gabar'da 3 bin 500 gençle kaliteli petrol üretildiğini, dağlarda silah sesi yerine umut olduğunu; Sakarya Gaz Sahası'ndaki keşfi ve Akkuyu Nükleer Santrali'ni anlatarak enerjide bağımsızlık hedefini vurguladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Bugün dağlarda yine sizlerin abileri, ablalarıyla 3 bin 500 genç kardeşimizle Türkiye'nin en kaliteli petrolünü üretiyoruz. Artık o dağlarda silah, kurşun sesi, gözyaşı yok. O dağlarda umut var, geleceğe dair hayaller, beklentiler var." dedi.

Bayraktar, Efes Antik Kenti'nde gerçekleştirilen TÜGVA İzmir Yaz Okulları Final Programı'nda, gençlerle buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye'nin uzun yıllardır enerjide dışa bağımlı olduğunu belirten Bayraktar, bu durumun kader olmadığını ifade etti.

Türkiye'nin kendi gemileri ve mühendisleriyle denizlerde petrol ve doğal gaz aramaya başladığını anlatan Bayraktar, Akdeniz'de yapılan arama çalışmalarının ardından 21 Ağustos 2020'de Sakarya Gaz Sahası'nda Cumhuriyet tarihinin en büyük doğal gaz keşfinin gerçekleştirildiğini hatırlattı.

"Artık o dağlarda silah sesi, kurşun sesi, gözyaşı yok"

Gabar'daki petrol üretiminin önemine değinen Bayraktar, "Terörsüz Türkiye'nin ufak bir kesitini Gabar'da bulduğumuz petrol keşfiyle aslında göstermiş olduk. Bugün dağlarda yine sizlerin abileri, ablalarıyla 3 bin 500 genç kardeşimizle Türkiye'nin en kaliteli petrolünü üretiyoruz. Artık o dağlarda silah sesi, kurşun sesi, gözyaşı yok. O dağlarda umut var, geleceğe dair hayaller, beklentiler var." diye konuştu.

Bayraktar, Türkiye'yi enerjide bağımsız hale getirme hedefi doğrultusunda çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Bayraktar, şunları kaydetti:

"' Türkiye nükleer yapmasın. Ne gerek var? Nükleer tehlikeli.' diyorlar. Dünyada 400'ün üzerinde reaktör var. Türkiye'nin doğusunda Iğdır'dan çıkın yürüme mesafesinde nükleer santral var. Batısından çıkın Bulgaristan'da, Romanya'da, Macaristan'da, Fransa'da, Avrupa'nın ortasında onlarca reaktör var. Yani bu bize gelince mi tehlikeli oldu? Dolayısıyla türlü sebeplerle 70 yıldır bize yaptırılmayan nükleer santrali inşallah yine şimdi yurt dışında eğitime gönderdiğimiz mühendislerimizin sayesinde Akkuyu'da inşa ediyoruz."

Bakan Bayraktar, gelecekte kendilerini farklı bir dünyanın beklediğini belirterek, "Enerjisiz bir hayat düşünmek mümkün değil. İnşallah TÜGVA gençliği bu bizim çok ileri götürdüğümüz adeta bir asırda yapılacak işleri, çeyrek asra sığdırdığımız bu 24-25 yıldaki hedeflerin çok daha üzerine çıkacak. Çok daha donanımlı, değerlerine bağlı TÜGVA gençliğiyle beraber inşallah çok daha iyi yerlere ülkemizi götürecek ve Türkiye Yüzyılı'nda enerjide bağımsız bir Türkiye inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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