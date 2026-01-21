Endonezya ve Malezya, İsrail'in UNRWA tesislerini yıkmasını şiddetle kınadı

Endonezya ve Malezya, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) tesislerini yıkmasını kınadı.

Endonezya Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, İsrail'in bu tesisleri yıkması, UNRWA'nın dokunulmazlığının ciddi ihlali olarak nitelendi.

Açıklamada, Endonezya'nın İsrail'in Doğu Kudüs'teki UNRWA tesislerini yıkmasının şiddetle kınandığı belirtilerek, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında BM'nin varlığını destekleme yükümlülüğü olduğu hatırlatıldı.

İsrail'in, UNRWA'nın insani yardım faaliyetlerini askıya alan veya engelleyen "kural ve yasalarını" uygulamasının, Tel Aviv yönetiminin BM bünyesindeki uluslararası yükümlülükleriyle bağdaşmadığı vurgulanan açıklamada, İsrail'e uluslararası hukuka ve uluslararası insancıl hukuka saygı duyması çağrısında bulunuldu.

Malezya'dan kınama

Malezya Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da İsrail'in Doğu Kudüs'teki UNRWA tesislerini yıkması şiddetli şekilde kınandı.

Açıklamada, İsrail'in BM kuruluşlarının insani yardım çalışmalarına destek vermek, bunları korumak ve engellememek gibi uluslararası hukuk kapsamında yükümlülükleri olduğu vurgulandı.

Uluslararası topluma, İsrail'in uluslararası hukuku ciddi ve süregelen ihlallerinden sorumlu tutma çağrısı yapılan açıklamada "Bu cezasızlık sona ermeli." ifadesi kullanıldı.

İsrail'in UNRWA'nın Doğu Kudüs'teki merkezini yıkımı

İsrail güçleri, 20 Ocak'ta sabah saatlerinde, 30 Ocak 2025'te faaliyetleri yasaklanan UNRWA'nın işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan genel merkezine baskın düzenleyerek yerleşkeye el koymuş ve içerideki tesisleri yıkmıştı.

İsrail güçleri ayrıca yıkımın yapıldığı yerleşkedeki ana binaya İsrail bayrakları asmıştı.

Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve bazı aşırı sağcı milletvekilleri UNRWA'nın merkezindeki yapıları yıkma ve boşaltma faaliyetlerine destek vermek için bölgeye gelmişti.

İsrail Dışişleri Bakanlığı ise arazinin İsrail'e ait olduğunu savunarak yerleşkeye el koyduklarını açıklamış, UNRWA'nın Hamas ile ilişkisi olduğu suçlamalarını yinelemişti.