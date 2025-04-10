Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto TBMM Genel Kurulu'na Hitap Etti: "Gençken Kahramanlarım, Mustafa Kemal Atatürk ve Fatih Sultan Mehmet İdi"

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda milletvekillerine hitap eden Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, "Birçok ülke demokrasiden ve insan haklarından bahsediyor ancak çocuklar, anneler bombalanırken, Gazzeliler ölürken birçok ülke sanki farkında değilmiş gibi yapıyor. Türkiye'nin bu noktada çok güçlü bir duruşu var. Biz Türkiye ile yan yana durmak istiyoruz hem adaletin hem doğruluğun savunulması için. Türkiye tarihi bana ilham veriyor. Gençken hayranlık duyduğum biri vardı, benim kahramanım Mustafa Kemal Atatürk ve Fatih Sultan Mehmet idi" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ve beraberindeki heyeti bugün Meclis'te ağırladı. Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı'nda yapacağı görüşmenin ardından 11-13 Nisan tarihlerinde düzenlenecek Antalya Diplomasi Forumu'na da katılacak.

Heyetlerin görüşmesinin ardından Kurtulmuş, miletvekillerine hitap etmek üzere Subianto'yu Meclis Genel Kurul Salonu'na davet etti. Subianto'nun katıldığı oturumu, Türkiye'de eğitimine devam çok sayıda Endonezyalı öğrencinin yanı sıra; Bakanlar Alparslan Bayraktar ve Vedat Işıkhan, eski TBMM Başkanları Bülent Arınç, İsmet Yılmaz ve Binali Yıldırım, çeşitli ülkelerin büyükelçileri ve temsilcileri ile Endonezyalı heyet takip etti.

"Ülkemizde halen 5 bin 300 civarında Endonezyalı gencimiz eğitim almaktadır"

Genel Kurul'da Subianto'yu TBMM'de ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduklarını belirten Kurtulmuş, iki ülke arasında bağ ve ortak değerlere ilişkin şunları söyledi:

"Endonezya Cumhurbaşkanı'nı bugün milli iradenin tecelligahı olan, Türkiye demokrasisinin kalbi olan TBMM'de ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duymaktayız. Ülkelerimiz arasındaki tarihi bağlar ve ortak değerlerimiz, dostane ilişkilerimizi ileriye taşımak için güçlü bir zemin teşkil ediyor. Tarihi derinliğe haiz dostluk ve kardeşliğimiz, aramızdaki uzak mesafelere rağmen her zaman sıcaklığını korumaktadır. İkili ilişkilerimiz başta ticaret, savunma sanayi, tarım, sağlık ve turizm olmak üzere her alanda gelişiyor, gelişmektedir. Ayrıca eğitim alanında da fevkalade yakın işbirliği sürdürüyoruz, ülkemizde halen 5 bin 300 civarında Endonezyalı gencimiz eğitim almaktadır. 2022 yılından bu yana da Yunus Emre Enstitüsü vasıtasıyla Türkçemiz kardeş Endonezya topraklarında öğretilmektedir. Endonezya hükümetine Yunus Emre Enstitüsü'ne verdiği destekler dolayısıyla teşekkür ediyoruz.

Endonezya, günümüzün Asya'nın yükselen yıldızlarından biridir. Çok kutuplu ve çok merkezli bir yapıya doğru evrilen uluslararası sistemin ağırlık noktası büyük oranda Asya'ya doğru kaymaktadır. Ekonomi, ticaret, eğitim, yeni teknolojiler gibi birçok alanda Asya ülkeleri öne çıkmaktadır. Kardeş Endonezya halkının büyük hassasiyet gösterdiği Filistin meselesinde Türkiye ve Endonezya, başta BM, İslam İşbirliği Teşkilatı ve G-20 olmak üzere uluslararası platformlarda işbirliği yapmakta ve birbirlerinin girişimlerini sonuna kadar desteklemektedir. 18 Nisan'da İstanbul'da düzenleyeceğimiz Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu toplantısına başından beri destek veren Endonezya Temsilciler Meclisi Başkanı Sayın Puan Maharani'nin katılacağını bildirmesinden de büyük bir memnuniyet duymaktayız."

"Türkiye ile yan yana durmak istiyoruz, hem adaletin hem doğruluğun savunulması için"

Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, Numan Kurtulmuş'un konuşmasının ardından Genel Kurul kürsüsüne gelerek milletvekillerine hitap etti. İki ülke arasındaki tarihi bağlara işaret eden Subianto, şöyle konuştu:

"Bu tarihi salonda, demokrasinin kalbinde Türkiye'de olmak gerçekten benim için çok büyük bir onur. Türkiye'ye sadece Endonezya Cumhurbaşkanı olarak gelmedim, aynı zamanda bir kardeş olarak geldim. Burayı görmüş, buranın tarihini hissetmiş biri olarak Türkiye'nin Endonezyalıların kalbinde çok farklı bir yeri olduğunu söylemek isterim. Bizim paylaştığımız değerlerimiz ve mücadele var. Bağımsızlık ve saygınlık mücadelesi ve dayanışma. Türkiye'nin liderleri bize karşı hep dostça davranmışlardır ve her zaman ilerlemelerini bizimle paylaşmışlardır. Endonezya için Türkiye, en büyük Müslüman medeniyet.

Dünya gündemi birçok belirsizlikle dolu. Büyük ülkelerin daha küçük ülkelere zulmettiğini görüyoruz. Türkiye'nin ve yöneticilerin aldığı pozisyonun çok güçlü olduğunu düşünüyoruz mazlumu savunmak açısından, özellikle Filistinlileri. Birçok ülke demokrasiden ve insan haklarından bahsediyor ancak çocuklar, anneler bombalanırken, Gazzeliler ölürken birçok ülke sanki farkında değilmiş gibi yapıyor. Türkiye'nin bu noktada çok güçlü bir duruşu var. Biz Türkiye ile yan yana durmak istiyoruz hem adaletin hem doğruluğun savunulması için.

"Evime gelecek olursanız Mustafa Kemal'in bir heykeli var"

Türkiye tarihi bana ilham veriyor. Gençken hayranlık duyduğum biri vardı, benim kahramanım Mustafa Kemal Atatürk ve Fatih Sultan Mehmet idi. Jakarta'da benim evime gelecek olursanız Mustafa Kemal'in bir heykeli var ofisimde. Tüm ülkelerde Mustafa Kemal bir idoldür ve cesaretin bir temsilidir, bir lider ve vatansever örneğidir. Dünyadaki durum cesur bir liderlik gerekmektedir. Türkiye ve Endonezya bu gidişe liderlik etmelidir."

Subianto'nun konuşmasının ardından Kurtulmuş, gündemdeki diğer konuları görüşmek için 15 Nisan Salı günü saat 15.00'te yeniden toplanmak üzere Genel Kurulu kapattı.