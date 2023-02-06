Emniyet'ten deprem sonrası açıklama

Sabaha karşı Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem Hatay, Diyarbakır, Adıyaman, Kilis, Şanlıurfa dahil olmak üzere çok sayıda ilde yıkıma neden oldu. 7 ilde 76 vatandaşımız hayatını kaybetti, 440 kişi ise yaralandı.

"YARDIM ÇAĞRILARINDA BULUNANLARIN ADRESLERİ TESPİT EDİLİYOR"

Kentlerde ekiplerin arama kurtarma faaliyetleri sürerken Emniyet Genel Müdürlüğü'nden bir açıklama geldi. Açıklamada, "Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, kanunların verdiği yetki çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla, internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülmektedir. 06.02.2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş/Pazarcık ilçesi olan 7.4 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş ve deprem çevre illerimizde de hissedilmiştir. Yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında; sosyal medya platformları üzerinden yardım çağrısında bulunan vatandaşlarımızın adres ve lokasyon bilgileri ivedilikle tespit edilerek ilgili birimlerle koordinasyon kurulmaktadır." denildi.

"PROVOKATİF PAYLAŞIM YAPAN 13 HESAP YÖNETİCİSİ BELİRLENDİ"

Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı: "Ayrıca Kahramanmaraş/Pazarcık merkezli depreme ilişkin sosyal medya platformlarında, vatandaşlarımız üzerinde korku ve panik yaratmak amacıyla provokatif paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 13 hesap yöneticisinin tespiti yapılmış, ilgili birimlere gönderilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."