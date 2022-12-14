Emniyet kemeriyle cinayetin sanığı, 'ilişkimiz yoktu'; tanıklar, 'sevgiliydiler'

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde Buket Çelik'in (40), ilişki yaşadığı öne sürülen evli, ayakkabı ustası Hakkı Öz'ü (43) hafif ticari aracın sürücü koltuğunda emniyet kemeriyle boğarak öldürdüğü iddiasıyla 'kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma' suçundan 12 yıla kadar hapis cezası...

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde Buket Çelik'in (40), ilişki yaşadığı öne sürülen evli, ayakkabı ustası Hakkı Öz'ü (43) hafif ticari aracın sürücü koltuğunda emniyet kemeriyle boğarak öldürdüğü iddiasıyla 'kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma' suçundan 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada, tanıklar dinlendi. Tanıklar, sanık Çelik'in söyleminin aksine, Hakkı Öz ile sevgili olduğunu belirtti. Tutulu sanık Çelik ise darp ve tırnak içindeki DNA'ların yer aldığı raporların dosyaya eklenmesini istedi. Duruşma savcısı ise, esas hakkındaki mütalaanın hazırlamak için süre talep etti.

Olay, 10 Şubat günü saat 19.30 sıralarında, Aşık Veysel Mahallesi 5733 Sokak'ta meydana geldi. İlişki yaşadıkları öne sürülen 17 yıllık evli ve 1 çocuk babası Hakkı Öz ile Buket Çelik arasında, park halindeki hafif ticari araçta tartışma çıktı. Buket Çelik, iddiaya göre sürücü koltuğundaki Öz'ü, boynuna doladığı emniyet kemeriyle boğdu. Olayın ardından gözaltına alınan Buket Çelik, tutuklandı.

Sanık avukatı Kasım Şimşek de "Müvekkilim kendisine karşı yapılan ağır saldırıyı defetmek amacıyla hareket etmiştir. Haksız bir filin meydana getirdiği şiddetin yarattığı etki neticesi olay meydana gelmiştir. Emniyet kemerinin mekanizması itibarıyla kendini kitlemiştir. Sert açıldığı zaman kendini kitler" dedi.