EMNİYET Genel Müdür Yardımcısı: FETÖ, dünyayı ele geçirmeyi hedefe koymuş bir örgüt

EMNİYET Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan, "FETÖ öyle bir örgüt ki sizin ve bizim düşündüğümüzden daha büyük bir örgüt. Bu örgüt, arkasında birkaç devletin kurmay aklının olduğu bir örgüt. FETÖ, dünyayı ele geçirmeyi hedefe koymuş bir örgüt. Türkiye'yi ele geçirmek onlar için çok basit gibi görünen bir şeydi. Sadece ordudan 30 bine yakın insan atıldı. Polisten 40 bine yakın insan atıldı. Bütün kurumlardan binlerce insan atıldı" dedi.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Turizm Fakültesi Prof. Dr. Cengiz Utaş Konferans Salonu'nda '15 Temmuz Darbe Girişimi ve Milletin Zaferi' konulu konferans düzenlendi. Konferansa Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ve ERÜ Rektörü Fatih Altun katıldı. Burada konuşan Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan, "15 Temmuz tarih olarak rastgele seçilmiş bir tarih değildir. Hiçbir şey hayatta tesadüf değil. Batılıların planladığı hiçbir şeyin tesadüf olmadığını tecrübelerimizle görmüş bulunuyoruz. 7 Haziran- 16 Temmuz Kudüs'ün işgalidir. Bazen, '15 Temmuz niye seçildi?' gibi akılınıza gelirse Kudüs'ün işgali 15 Temmuz'dur. Maalesef darbe kültürümüz ve ona paralel bir darbeler tarihimiz var. 2004 yılına gelindiğinde devletin bütün kademelerine siyaset, basın, ekonomi, bürokrasi, askeriye, güvenlik teşkilatları, üniversiteler, sayabileceğiniz her yere ya hakim olmuşlar ya oraları yönlendirecek konuma gelmişler veya oralara bir şekilde sızmışlar. 2004'ten itibaren FETÖ, kuruluşundan bu yana bir gladyo yapılanması olarak ülkedeki yönetimin kılcal damarlarına kadar sızmıştı. 2004'ten itibaren her yerde FETÖ ile karşılaşırdık" diye konuştu.

'ANAHTAR TESLİMİ GİBİ ÜLKE TESLİM EDİLECEKTİ'

Sözlerini sürdüren Çalışkan, "Eğer 15 Temmuz 2016'da bu darbeyi yapmasalardı veya bu darbe bastırılmasaydı, 2 ya da 3 yıl daha sabretselerdi inanın anahtar teslimi gibi ülke teslim edilecekti. Bunu bütün kurumlar için söylüyorum. 2016'da değil de 2018-2019'a kadar sabretselerdi, o tarihte tuğgeneral seviyesinde inanılmaz sayıya ulaşmışlar. Çok az sayıda korgeneral, tümgeneraller var. Hatta bir tane orgenerallerinin olduğu da söylenir. 300 generalin 150'si yargılandı ve oradan atıldı. Yani neredeyse 200-250'si bunların adamı olacaktı. Dolayısıyla bu tarihte söyleyecek söz kalmayacaktı" ifadelerini kullandı.

'BÜTÜN KURUMLARDAN BİNLERCE İNSAN ATILDI'

Askeri üniformaya büyük zarar verildiğini belirten Çalışkan, "Anadolu insanı 'her Türk asker doğar' diye eğitilir. Asker çok kıymetli ve özeldir. Üniforması bile kıymetlidir. Bizde askerlik yapmayanı ciddiye almazlar. Türk toplumundaki yeri çok farklıdır. Bu olayla çok yıprandı. Bunu askerler de hissetti. Çünkü masum insanlara silah sıkılmaz. Türk askeri bunu yapmaz. Bu dönemde böyle bir şeye teşebbüs ederek üniformaya zarar verdiler. FETÖ öyle bir örgüt ki sizin ve bizim düşündüğümüzden daha büyük bir örgüt. Bu örgüt arkasında birkaç devletin kurmay aklının olduğu bir örgüt. FETÖ, dünyayı ele geçirmeyi hedefe koymuş bir örgüt. Türkiye'yi ele geçirmek onlar için çok basit gibi görünen bir şeydi. Sadece ordudan 30 bine yakın insan atıldı. Polisten 40 bine yakın insan atıldı. Bütün kurumlardan binlerce insan atıldı" dedi.

'MEYDANLARDA İNSANLARIMIZA SİLAH DOĞRULTARAK ZULMETMİŞLERDİR'

ERÜ Rektörü Fatih Altun ise "15 Temmuz 2016 günü ordumuz başta olmak üzere, devletimizin kolluk kuvvetlerine sinsice sızmış kendini bilmez bir avuç hain FETÖ/PDY terör örgütü mensupları milli irademiz ve ülkemizin geleceğini hedef alan menfur bir darbe teşebbüsüne kalkışmışlardır. Yaşanılan o kara gecede kendini bilmez hainler devletimizin tüm imkanlarını kullanarak meydanlarda insanlarımıza silah doğrultarak zulmetmişlerdir. 1071'de Türklere Anadolu'nun kapılarını açan Büyük Selçuklu Devleti'nin hükümdarı Sultan Alparslan'dan bu güne kadar vatanına ve bayrağına sahip çıkan aziz Türk milleti, tarihi boyunca da 15 Temmuz gecesi şehadet şerbeti içen Ömer Halis Demir'i, Cennet Yiğit ve Kübra Doğanay ile şehit olan kahramanlarımızı unutturmayacaktır."