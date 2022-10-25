Planotik aşığının katlettiği Emine hemşirenin cinayetinde korkunç detay! Baş harfini omzuna kazımış

Karaman'da Hüseyin B.'nin, hemşire Emine A.'yı çalıştığı aile sağlık merkezinde tabancayla vurup, aynı silahla intihara kalkışmasının ayrıntıları ortaya çıktı. Hüseyin B.'nin platonik aşk beslediği öne sürülen ve teyzesinin kızı olan Emine A.'nın iş yerine elinde çiçekle gidip evlenme teklifi ettiği, reddedilince ayrıldığı, sonra tekrar gelip silahla saldırdığı belirlendi. Ortaya çıkan yeni bir detayda ise saldırgan şahsın, omzuna Emine A'nın isminin baş harfini kazıdığı ortaya çıktı.

Dün saat 11.30 sıralarında Hüseyin B., aile sağlığı merkezine giderek hemşire Emine A.'ya odasında tabancayla ateş etti. Ardından aynı tabancayla kendi göğsüne ateş edip intihara kalkıştı. Emine A. ve Hüseyin B.'ye ilk olarak sağlık merkezindeki doktorlar müdahalede bulundu.

İKİSİNİN DE DURUMU AĞIR

Ardından 2 yaralı, ihbarla çağrılan ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Emine A. ve Hüseyin B.'nin yapılan ameliyatların ardından tedavilerinin ve hayati tehlikelerinin devam ettiği belirtildi.

EVLENME TEKLİFİNİ REDDEDİNCE ATEŞ ETMİŞ

Hüseyin B. ile Emine A.'nın teyze çocuğu olduğu belirtildi. Olay öncesi, Hüseyin B.'nin platonik aşk beslediği öne sürülen Emine A.'nın iş yerine elinde çiçekle gelip evlenme teklifi ettiği, ret cevabını alınca ayrıldığı öğrenildi. Daha sonra tabancayla gelen Hüseyin B.'nin Emine A.'ya ateş edip ardından intihara kalkıştığı belirlendi. Hüseyin B.'nin Emine A.'ya verdiği çiçeğin üzerindeki notta ise 'Sevdam bir nefes gibi, çekmezsem ölürüm...' yazması dikkat çekti.

EMİNE HEMŞİRENİN ADININ BAŞ HARFİNİ OMZUNA YAZMIŞ

Öte yandan yolcu otobüsünde muavin olarak çalışan Hüseyin B.'nin, evlilik teklifine ret cevabı alınca tabancayla vurup yaraladığı teyzesinin kızı hemşire Emine A.'nın adının baş harfini omzuna kesici aletle yazdığı ve bu fotoğrafı da sosyal medyada paylaştığı ortaya çıktı. Hüseyin B.'nin saldırıda kullandığı tabancanın da kurusıkıdan dönüştürüldüğü belirlendi.