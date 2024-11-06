Emine Erdoğan, Kırgız Cumhuriyeti Milli Tarih Müzesi'ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un eşi Aygül Caparova ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın eşi Aniko Levai ile Bişkek'teki Kırgız Cumhuriyeti Milli Tarih Müzesi'ni ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türk Devletleri Teşkilatı 11. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e gerçekleştirdiği resmi ziyarete eşlik eden Emine Erdoğan, Aygül Caparova ve Aniko Levai ile arkeolojik ve etnografik koleksiyonları, devlet inşası, ekonomi, bilim ve kültür alanındaki gelişim ve başarıları anlatan 130 binden fazla eserin yer aldığı Kırgız Cumhuriyeti Milli Tarih Müzesi'ni gezdi.

Müzenin tarihi ve sergilenen eserlere ilişkin görevlilerden bilgi alan lider eşleri, ilk olarak Macar el sanatları sergisini ziyaret etti.

Emine Erdoğan ve lider eşleri, daha sonra, "Bil ki Devlet Güneşi Türk Burcunda Doğdu" başlığı altında, Türk Kültür ve Miras Vakfı tarafından, Türk Dünyası Vakfı işbirliğinde düzenlenen Divanu Lugati't-Türk Sergisi'ni gezerek, bilgi aldı. Lider eşleri, sergide yer alan Türk tasarımcı Ezgi Karayel'in tasarımını da inceledi.

Daha sonra lider eşlerine, Kırgızistan Şubina Müzik Okulu Korosu tarafından Türkçe, Macarca ve Kırgızca şarkılardan oluşan bir konser sunuldu.

Konser sırasında öğrencilerin Türk bayraklarıyla şarkılarını seslendirmeleri dikkati çekti. Emine Erdoğan, Aygül Caparov ve Aniko Levai korodaki öğrencilerle bir süre sohbet ederek, fotoğraf çektirdi.

"Sevgi ve muhabbetin sıcaklığını yüreğimde taşıyacağım"

Müzenin anı defterini de imzalayan Emine Erdoğan, şu ifadeleri yazdı:

"Orta Asya'nın kalbi kardeş ülke Kırgızistan'da bulunmaktan ve Kırgız halkının insanlık hafızasına paha biçilmez bir hediye olarak sunduğu Ulusal Tarih Müzesi'ni ziyaret etmekten mutluluk duyuyorum. Birbirinden kıymetli binlerce parça içinde, rengi, dokusu, motif ve desenleriyle Anadolu'nun Türk dünyasına açılan koridorlarında yürüyormuş gibi hissetmek, benzer kültürle yoğrulmuş herkes gibi beni de büyülüyor.

Nesiller arasında manevi değerler köprüsü olan böyle önemli bir müzenin, günümüzde varlığını bütün ihtişamıyla sürdürmesi oldukça etkileyici. Bu anlamda Türkiye'den Kırgızistan'a uzanan bir dost eli olarak TİKA'nın, müzenin yeniden inşasında sunduğu katkı, iki ülke arasındaki bağların derinliğini göstermesi açısından ne kadar da anlamlı.

Geçmişten bugüne iki ülke arasındaki dostluğun bir ifadesi olan böyle değerli projelerin artarak çoğalmasını diliyorum. Kardeş ülke Kırgızistan'da gördüğüm sevgi ve muhabbetin sıcaklığını bir ömür yüreğimde taşıyacağım."

?Emine Erdoğan'dan müze ziyareti paylaşımı

Müze ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından da paylaşımda bulunan Emine Erdoğan, Orta Asya'nın derin tarihine açılan bir kapı olan Kırgız Milli Tarih Müzesi'ni ziyaret ederek, Aygül Caparov ve Aniko Levai ile yüzyıllar öncesinden bugüne ulaşan eserleri incelediklerini belirtti.

Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Müze içerisinde yer alan Divanu Lugati't-Türk Sergisi kapsamında, kadim sözler eşliğinde, 950 yıl önce konuşulan Türkçe'nin arılığının, Türk kültür mirasının zenginliğinin tanıtılıyor olması da ayrıca memnuniyet verici. Geçmişin bilgeliğiyle yoğrulan bu topraklar, tarihsel birikimiyle yalnızca Kırgız halkının değil, tüm insanlığın ortak hafızasında yer buluyor."

Kırgız Cumhuriyeti Milli Tarih Müzesi

Kırgız Cumhuriyeti Milli Tarih Müzesi, 9 Aralık 1925'te kuruldu ve ilk ziyaretçilerini 5 Mart 1927'de ağırladı. Kırgızların göçebe yaşamını, Sovyet ve bağımsız Kırgızistan'ın tarihini detaylarıyla yansıtan, arkeolojik ve etnografik koleksiyonları, devlet inşası, ekonomi, bilim ve kültür alanındaki gelişim ve başarıları anlatan müzede, geçen yüzyılda çeşitli makamlarda görev üstlenen devlet adamlarının, ünlü yazarların eşyalarının ve bilgilerinin yanı sıra Kırgız halkının tarih ve kültürüne ait en değerli eserleri yer alıyor.

Müzedeki eserler, Moskova ve St. Petersburg'un yanı sıra Fransa, Finlandiya, Japonya, Türkiye, Macaristan ve Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) merkez müzelerinde de sergilendi.

Müze, 2016 ile 2021 yılları arasında restore edildi. Dış cephe tadilatı ve çevre düzenlemesi konusunda TİKA tarafından desteklenen müze, 20 Kasım 2021'den itibaren yeniden ziyaretçilerine kapılarını açtı.