EMEP'li Karaca, Van YYÜ'nün 387 milyon lira zararını Meclis'e taşıdı

(ANKARA)- Emek Partisi (EMEP) Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, Sayıştay'ın Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nin 2025 yılı denetim raporunda yer alan; "kayıt dışı para tahsilatını", denetimsiz et ürünlerini, öğrenci almayan yüksekokulları ve üniversite hastanesindeki sınavsız atama tespitlerini Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanıtlaması istemiyle Meclis gündemine taşıdı.

EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, Sayıştay'ın Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) 2025 yılı denetim raporunda yer alan tespitleri, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanıtlaması istemiyle TBMM gündemine taşıdı.

Karaca, soru önergesinde, Sayıştay raporunun, üniversitedeki kamu kaynaklarının kullanımına ilişkin önemli tespitler içerdiğini belirterek, öğrencilerin barınma ve beslenme sorunları yaşadığı bir dönemde üniversite yönetiminin kaynak kullanımına dikkati çekti.

YURTLARIN DİYANET VAKFI'NA DEVRİ

Sevda Karaca'nın aktardığı Sayıştay tespitlerine göre, üniversite yerleşkesindeki yurt binalarının işletme yetkisi yasal bir dayanak olmaksızın Türkiye Diyanet Vakfı'na ait iktisadi işletmeye devredildi. Bu işlem nedeniyle üniversitenin gelir elde etme imkanının ortadan kaldırıldığı ve kamu zararı oluştuğu belirtildi.

Bakan Tekin'e,yurtların Türkiye Diyanet Vakfı'na ait iktisadi işletmeye tahsis edilmesinin gerekçesini ve Sayıştay'ın "hukuki dayanağı yoktur" tespitinin ardından söz konusu protokolün iptal edilip edilmediğini soran Karaca, ayrıca yurtların devri nedeniyle üniversitenin ve kamunun uğradığı toplam zararın ne kadar olduğunu, tahsis işleminde imzası bulunan üniversite yöneticileri hakkında "görevi kötüye kullanma" ve "kamu zararına yol açma" suçlamalarıyla adli ve idari soruşturma başlatılıp başlatılmayacağını da gündeme getirdi.

YEMEKHANEDE "ELDEN PARA" VE DENETİMSİZ ET ÜRÜNLERİ

Sayıştay raporunda, üniversite yemekhanesine ilişkin tespitlere de dikkati çeken Karaca, öğrencilerden turnikeler çalıştırılmadan "elden para alınması" suretiyle kayıt dışı işlem yapıldığını belirtti.

Karaca, bu yöntemle toplanan paraların miktarının tespit edilip edilmediğini ve söz konusu paraların kimlerin cebine gittiğini Bakan Tekin'e sordu.

Yemekhane hizmetlerine ilişkin bir diğer tespit ise et ürünlerinin şartnameye uygunluğunun denetlenmemesi ve depo takibinin yapılmaması oldu. Karaca, yüklenici firmanın şartnameye uymadığı, porsiyon ve gramaj hilesi yaptığı ve halk sağlığını tehlikeye attığı belirtilen sözleşmenin feshedilip edilmeyeceği ve şirket hakkında yasal işlem başlatılıp başlatılmadığı sorularını yöneltti.

ÖĞRENCİ ALMAYAN İKİ YÜKSEKOKUL

Soru önergesinde, Van YYÜ bünyesindeki Erciş Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile Van Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu da gündeme getirildi. Karaca, yine Sayıştay tespitlerine göre, söz konusu yüksekokulların kurularak bütçe ayrılmasına rağmen bugüne kadar tek bir öğrenci dahi almadığını ve herhangi bir eğitim faaliyeti yürütmediğini ifade etti. Karaca, bu iki yüksekokul için bugüne kadar harcanan toplam kamu bütçesinin ne kadar olduğu ve "hayalet okullar açarak kamu kaynaklarını israf eden" sorumluların kimler olduğu sorularını iletti.

ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE SINAVSIZ ATAMA

Karaca'nın soru önergesinde Van YYÜ Üniversite Hastanesi'ndeki atamalar da yer aldı. Sayıştay raporunda, üniversite hastanesinde müdür yardımcılığı kadrosuna yasal şartları taşımayan iki personelin sınavsız ve haksız biçimde atandığının ortaya konulduğunu belirten Karaca, bu atamalara onay veren yöneticiler hakkında liyakatsizlik ve kadrolaşma gerekçesiyle işlem yapılıp yapılmayacağını Bakan Tekin'e sordu.

"ÜNİVERSİTE BÜTÇESİ 387 MİLYON LİRA ZARAR ETTİ"

Karaca, soru önergesinde, üniversite bütçesinin 387 milyon lira zarar etmesine ve üniversite taşınmazlarının ruhsatsız işletmelere ve vakıflara devredilmesine de dikkat çekti. Önergede, Van'daki öğrencilerin barınma, beslenme ve ulaşım sorunları içinde eğitim hayatlarını sürdürmeye çalıştığı belirtilirken, Van YYÜ Rektörü ve yönetiminin söz konusu uygulamalar karşısındaki sorumluluğu gündeme getirildi.

Karaca, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e, "üniversite bütçesinin 387 milyon lira zarar etmesine, üniversite taşınmazlarının ruhsatsız işletmelere ve vakıflara devredilmesine göz yuman" Van YYÜ Rektörü ve yönetiminin istifaya davet edilip edilmeyeceğini sordu.

Kaynak: ANKA