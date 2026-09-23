Doğduğu köy için kesenin ağzını açtı! 20 milyon dolarlık yatırım

Doğduğu köy için kesenin ağzını açtı! 20 milyon dolarlık yatırımGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Senegalli yıldız Sadio Mane, doğduğu köyde 1.000 kişiye istihdam sağlaması planlanan mango tarım projesi için 20 milyon dolar yatırım yapacak. Mane daha önce de doğduğu bölgeye okul, hastane, cami ve benzinlik kazandırmak için yatırımlarda bulunmuştu.
Sadio Mane, futbol kariyerinin yanı sıra doğduğu bölgeye yaptığı yatırımlarla da dikkat çekiyor. Senegalli futbolcu, bu kez mango tarım projesiyle köyüne yeni bir katkı sağlamaya hazırlanıyor.
20 MİLYON DOLARLIK PROJE
Mane'nin doğduğu köyde hayata geçirilmesi planlanan mango tarım projesine 20 milyon dolar yatırım yapacağı belirtildi. Projenin tamamlanmasıyla yaklaşık 1.000 kişiye istihdam sağlanması hedefleniyor.
DAHA ÖNCE DE OKUL VE HASTANE YAPTIRDI
Sadio Mane daha önce de doğduğu bölge için çeşitli yatırımlarda bulunmuştu. Senegalli yıldızın bölgede okul, hastane, cami ve benzinlik için yatırım yaptığı belirtildi. Mane'nin yeni tarım projesiyle birlikte bölgedeki ekonomik faaliyetlere de katkı sağlaması planlanıyor.