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EMEP'li Karaca, Oğuzeli Devlet Hastanesi’nin hizmete açılmayan bölümlerini TBMM gündemine taşıdı

EMEP'li Karaca, Oğuzeli Devlet Hastanesi’nin hizmete açılmayan bölümlerini TBMM gündemine taşıdı
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EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, Oğuzeli Devlet Hastanesi'nde ameliyathane, erişkin yoğun bakım ünitesi, yenidoğan ünitesi ve doğumhanenin aktif olarak hizmet vermemesine ilişkin Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi sundu.

(ANKARA) - EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, Oğuzeli Devlet Hastanesi'nde ameliyathane, erişkin yoğun bakım ünitesi, yenidoğan ünitesi ve doğumhanenin aktif olarak hizmet vermemesine ilişkin Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi sundu.

Karaca, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun yanıtlaması istemiyle TBMM başkanlığı'na sunduğu yazılı soru önergesinde, Oğuzeli Devlet Hastanesi'nde ameliyathane, erişkin yoğun bakım ünitesi, yenidoğan ünitesi ve doğumhanenin fiziki alanlar ve altyapının önemli bölümünün mevcut bulunmasına rağmen neden hizmete açılmadığını sordu.

Hastanede anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanı ile kadın hastalıkları ve doğum uzmanının görev yaptığını ancak "eksiklikler var" gerekçesiyle söz konusu bölümlerin hala hizmete açılmadığını belirten Karaca, bu nedenle Oğuzeli'nde yaşayan yurttaşların ameliyat, yoğun bakım, doğum ve yenidoğan hizmetleri için Gaziantep kent merkezindeki hastanelere yönlendirildiğini aktardı. Karaca, bu durumun özellikle acil sağlık hizmetlerine erişim açısından ciddi sorunlara yol açtığını kaydetti.

Karaca, önergesinde şu sorulara yer verdi:

"-Oğuzeli Devlet Hastanesi'nde ameliyathane, erişkin yoğun bakım ünitesi, yenidoğan ünitesi ve doğumhanenin halen hizmete açılmamış olmasının gerekçesi nedir?

-Hastanede, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı ile Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı bulunmasına rağmen, aktif olarak hizmet vermemelerinin ya da uzmanlık alanlarıyla ilgili bölümlerin tam kapasiteyle çalışmamasının gerekçesi nedir? Eksiklikler nelerdir?

-Oğuzeli Devlet Hastanesi'nin hizmete açılmayan bölümler nedeniyle son bir yılda Oğuzeli ilçesinden Gaziantep merkezdeki hastanelere ameliyat, doğum, yoğun bakım ve yenidoğan hizmeti almak üzere kaç hasta sevk edilmiştir? Bu sevklerin bölüm ve yıllara göre dağılımı nedir?

-Oğuzeli Devlet Hastanesi'nin söz konusu bölümlerinin tam kapasiteyle hizmet vermesi için Bakanlığınız tarafından somut bir çalışma ve takvim oluşturulmuş mudur? Oluşturulmuşsa bu takvimin kamuoyuyla paylaşır mısınız?

-Oğuzeli halkının ameliyat, yoğun bakım, doğum ve yenidoğan hizmetlerine ilçede bulunan hastane üzerinden erişebilmesi için tüm bölümlerin daha fazla gecikmeden hizmete açılması konusunda Bakanlığınız acil olarak hangi somut adımları atacaktır?"

Kaynak: ANKA
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