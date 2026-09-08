EMEP'li Karaca, işçilerinin direnişini TBMM gündemine taşıdı

(ANKARA) - EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, Ankara Polatlı Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Panelsan Çatı Cephe Sistemleri fabrikasındaki işçilerin koşullarının iyileştirilmesi için başlattıkları direnişe ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi.

EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, Ankara Polatlı Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Panelsan Çatı Cephe Sistemleri fabrikasındaki işçilerin koşulların iyileştirilmesi talbiyle başlattıkları direnişi Meclis gündemine taşıdı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi veren Karaca, DİSK'e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası bünyesinde örgütlenen Panelsan işçilerinin fabrika önünde başlattığı direnişin 3 Ağustos 2026'dan bu yana sürdüğünü belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Birleşik Metal-İş Sendikasına toplu iş sözleşmesi (TİS) için yetki vermesinin ardından şirket yönetiminin bu yetkiye itiraz ederek süreci yargıya taşıdığını belirten Karaca, bu süreçte fabrika içerisinde işçilere yönelik baskıların arttığını ve yetkili sendikaya üye olan işçilerin işten çıkarıldığını ifade etti.

Karaca, soru önergesinde direniş sürecinde işçilerin ve sendika yöneticilerinin can güvenliğini tehlikeye atan eylemlerde bulunulduğunu savunarak, işçilerin ve sendika yöneticilerinin üzerine araçlar sürüldüğünü ileri sürdü. Karaca, işçilerin bu engellemelere rağmen direniş çadırını fabrikanın doğrudan giriş kapısına taşıyarak mücadelelerini sürdürdüğünü kaydetti.

Karaca, verdiği önergede, şu sorulara yanıt istedi:

"-Panelsan işçilerinin sendikal hakları için başlattığı direnişe dair Bakanlığınız bir sorumluluk almakta mıdır? Yoksa patron düzenine sessiz mi kalmaktadır?

-Panelsan fabrikasında mevzuata aykırı şekilde uygulanan günde 14 saatlik çalışma süreleri ve fazla mesai baskılarına ilişkin Bakanlığınız müfettişlerince bir denetim yapılmış mıdır? Sonuçları nedir?

-İşçilerin ifade ettiği ve kimileri uzuv kaybıyla sonuçlanan iş kazalarına dair Bakanlığınızın bir tespiti var mıdır? Fabrika en son ne zaman işçi sağlığı ve güvenliği yönünden denetlenmiştir? İşçilerin yaralanmasına sebep olan olaylarda uzun çalışma koşullarının etkisine dair bir araştırma yapılmış mıdır?

-Panelsan patronunun, sendikal yetkiyi ve işçilerin direnişini zayıflatmak amacıyla Nepal'den getirilen kaçak göçmen işçileri fabrikada çalıştırdığı yönündeki haber ve anlatımlara ilişkin Bakanlığınızca derhal bir saha teftişi başlatılmış mıdır? Bu konuda Panelsan patronu hakkında Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun ve İş Kanunu kapsamında uygulanan bir ceza veya yaptırım bulunmakta mıdır?

-İşçilerin hak arama mücadelesi sırasında üzerlerine araç sürülmesi ve çadır kurdukları alanın tırlarla engellenmesi gibi can güvenliğini tehlikeye atan eylemler ile sendikal hakların engellenmesine dönük baskılara karşı Bakanlığınızca alınan bir önlem var mıdır?

-Sendikal haklar önünde en büyük engel olan sendikal barajların kaldırılması ve yetki itirazının TİS sürecini durdurmaması gibi konularda bakanlığınızın bir mevzuat çalışması bulunmakta mıdır? Bu hususta Partimizin işçilerle birlikte hazırladığı yasa teklifi Bakanlığınızın gündeminde midir?

-30'dan fazla ülkeye ihracat yapan Panelsan'ın 2025 yılı cirosu nedir? Bu şirketin son 5 yılda ödediği vergi ne kadardır? Aynı sürede ne kadar muafiyet ve teşvikten faydalanmıştır?"

Kaynak: ANKA