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Adliyeden çıkan aileye silahlı saldırı: 1 ölü

Adliyeden çıkan aileye silahlı saldırı: 1 ölü
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ADANA'da adliyeden çıkan aileye kimliği belirsiz şüpheliler tarafından yapılan silahlı saldırıda 1 kişi öldü.

ADANA'da adliyeden çıkan aileye kimliği belirsiz şüpheliler tarafından yapılan silahlı saldırıda 1 kişi öldü. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, öğle saatlerinde Yüreğir ilçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'ndaki Adana Adliyesi yakınında bir ara sokakta meydana geldi. Adliyede görülen bir davanın duruşmasından çıkan aile, motosikletle gelen kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda kurşunların isabet ettiği 1 kişi, hayatını kaybetti. Çevredekilerin ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan kişiler, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ölen kişinin cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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