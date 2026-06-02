EMEP'li Karaca, LGBTİ mahpuslara kötü muameleyi Meclis'e taşıdı

(ANKARA) - EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, Eskişehir Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan üç LGBTİ bireye kötü muamele yapıldığı iddialarını soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı. Karaca, Adalet Bakanı Akın Gürlek'e, "Can güvenlikleri bulunmayan, 'ölmek istemiyoruz' çığlığıyla seslerini dışarıya duyurmaya çalışan LGBTİ mahpusların can güvenliğinin sağlanması için Bakanlığınız bir adım atacak mıdır" diye sordu.

SAĞLIK RAPORU TALEPLERİNİN REDDEDİLDİĞİ İDDİASI

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi veren Karaca, cezaevinden mektup gönderen iki LGBTİ artı bireyin, cinsel yönelimleri nedeniyle sistematik işkence ve ayrımcılığa maruz bırakıldıklarını ileri sürdü. Karaca, 8 Mayıs gecesi tutukluların bulunduğu koğuşa gelen infaz koruma memurlarının yaka kameralarını kapatarak fiziksel saldırıda bulunduğu, hakaret ve tehditlerde bulunduğunu, darbedilen mahpusların sağlık hizmetine erişiminin engellendiği ve darp raporu alma taleplerinin reddedildiğini öne sürdü.

Şikayetini geri çekmeyen bir tutuklunun daha sonra başka bir hücreye götürüldüğü, burada bulunan ip ve jiletle intihara yönlendirildiği, infaz koruma görevlilerinin de tehdit ve hakaret ettiği ve nefret söylemlerinde bulunduğu iddia eden Karaca, tutuklunun intihar girişiminde bulunduğu ancak diğer tutukluların yardım çağrıları üzerine kurtarıldığını ifade etti.

"ÖLMEK İSTEMİYORUZ"

Karaca, olayların ardından tutukluların ifadelerini değiştirmeleri yönünde baskı gördüklerini, telefon haklarının kısıtlandığını ve sürgün edilmekle tehdit edildiklerini, tutukluların mektuplarında "ölmek istemiyoruz" diyerek yardım çağrısında bulunduğunu belirtti.

Aynı koğuştan başka bir mahpusun daha mektup yazarak hem olaylara tanıklık ettiğini hem de kendisine yapılan baskıları anlattığını aktaran Karaca, söz konusu mahpusun 5 kere intihar girişiminde bulunduğunu da ifade etti.

Karaca, şunları kaydetti:

"Hapishaneler, siyasi iktidarın antidemokratik ve baskıcı politikalarının en çıplak şekilde uygulandığı, mahpusların en temel insani haklarının dahi gasbedildiği birer hak ihlali merkezine dönüşmüştür. Sincan Hapishanesi'nde yaşanan trans erkek Poyraz'ın ölümünün Eskişehir'deki infaz koruma memurlarınca 'örnek alınması', hapishane yönetimleri ve memurlarının keyfi, homofobik ve faşizan uygulamalarının bir politika olarak sürdüğünü açıkça ortaya sermektedir. Bu nefret suçunun ve işkencenin sorumlularının açığa çıkarılması, hapishanelerdeki 'bana bir şey olmaz' sözleriyle cereyan eden cezasızlık zırhının parçalanması açısından elzemdir."

Karaca, Bakan Gürlek'e şu soruları yöneltti:

"-Eskişehir Hapishanesinde LGBTİ mahpuslara yönelik gerçekleştirilen; darp, işkence, nefret söylemi, sağlığa erişim hakkının engellenmesi ve intihara sürükleme iddialarına ilişkin Bakanlığınız tarafından başlatılmış bir soruşturma veya inceleme var mıdır?"

-Mahpusların ağır şekilde darp edildiği belirtilen 8 Mayıs gecesi saat 22.50 ve sonrasına ait koridor kamera kayıtları incelenmiş midir? İnfaz koruma memurlarının saldırı esnasında yaka kameralarını kapattığı iddiası doğru mudur? Kameraları kapatan görevliler hakkında idari bir işlem yapılmış mıdır?

-Ağır darp neticesinde kan kustuğunu beyan eden mahpusların revire çıkarılmaması ve darp-cebir raporu almalarının engellenmesi talimatını kim vermiştir? Cezaevi idaresinin ve hekimlerinin bu ihmaldeki sorumluluğuna dair bir araştırma yapılmış mıdır?

-Şikayetçi mahpusun götürüldüğü "H üst" hücresinde hazır halde bulunan ip ve jilet oraya kim ya da kimler tarafından konulmuştur? Hücreye kamera kaydı olmaksızın kesici ve delici aletlerin, ip gibi intihar araçlarının girmesi cezaevi güvenliği ve idaresinin bilgisi dahilinde mi gerçekleşmiştir?

-Mahpusu intihara azmettiren, cezaevinde psikolojik teşvik ve tehditlerle ölüm fermanı imzalatmaya çalışan infaz koruma memurları tespit edilmiş midir? Bu personeller halen görevine devam etmekte midir, açığa alınmışlar mıdır?

-Mahpusa "olayın memurlarla ilgisi olmadığına dair" sahte dilekçe imzalatılması karşılığında parçalanan televizyonunun yenileneceği vaadinde bulunan ve mahpusun dış dünyayla bağını koparmak için telefon haklarını hukuksuzca iptal eden hapishane yönetimi hakkında bir yaptırım uygulanacak mıdır?

-Can güvenlikleri bulunmayan, 'ölmek istemiyoruz' çığlığıyla seslerini dışarıya duyurmaya çalışan LGBTİ mahpusların can güvenliğinin sağlanması için Bakanlığınız bir adım atacak mıdır?

-Son 5 yılda, Türkiye hapishanelerinde cinsel yönelim sebebiyle ayrımcılığa, kötü muameleye ve işkenceye maruz kaldığı gerekçesiyle Bakanlığınıza ve hapishane idarelerine yapılan başvuru sayısı kaçtır? Bu başvuruların kaçı hakkında soruşturma açılmış, kaç personel cezalandırılmıştır?

-Son 5 yılda, hapishanelerde intihar girişiminde bulunan ve intihar eden mahpus sayısı kaçtır? Bunlardan kaç tanesi LGBTİ mahpustur?"

Kaynak: ANKA