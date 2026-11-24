Etiler Huzurevi'nde yaşayan emekli Fransızca öğretmeni 73 yaşındaki Suzan Atlı Berkman'ın mesleğine duyduğu sevgiyi sürdürerek arkadaşlarına gönüllü ders vermesi, 75-85 yaş arasındaki huzurevi sakinlerini yeniden öğrenci sıralarında buluşturdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki Etiler Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde Fransızca müziklerle başlayan merak, sakinlerin bu dili öğrenme isteğiyle kısa sürede derslere dönüştü.

Aynı kurumda yaşayan emekli Fransızca öğretmeni Suzan Atlı Berkman da yıllarını verdiği mesleğini bu kez huzurevindeki arkadaşlarına gönüllü dersler vererek sürdürmeye başladı.

Huzurevinde düzenlenen spor etkinlikleri sırasında dinlenen Fransızca şarkılar, sakinlerin bu dile ilgisini artıran ilk adım oldu. Şarkıların sözlerini zaman zaman Türkçeye çeviren Berkman, sohbetler sırasında da arkadaşlarına Fransızca kelimeler öğretti.

Bir süre sonra günlük konuşmalarına Fransızca ifadeler katmaya başlayan sakinler, bu dili daha yakından öğrenmek istediklerini dile getirdi.

Kurum yönetiminin Berkman'la görüşerek ders verme teklifini iletmesi üzerine, emekli öğretmen arkadaşlarının isteğini geri çevirmedi ve gönüllü olarak sınıfın başına geçti.

Huzurevi sakinleri birlikte yeni bir dil keşfetmenin sevincini yaşıyor

Yaklaşık 3 aydır devam eden derslerde 75-85 yaş arasındaki huzurevi sakinleri, ellerinde Fransızca kitapları ve not defterleriyle öğretmenlerini dikkatle takip ediyor.

Yeni kelimeleri not alan, telaffuzları tekrar eden ve öğrendikleri cümleleri kurmaya çalışan katılımcılar, sorularıyla da derslere aktif olarak katılıyor. Uzun yıllar sonra yeniden öğrenci sıralarına oturan sakinler, bir yandan geçmişte öğrendikleri bilgileri hatırlıyor, diğer yandan yeni kelimeler ve ifadeler öğrenmenin heyecanını yaşıyor.

Sınıf ortamı, onlar için yalnızca yeni bir dil öğrenmenin değil, öğrencilik günlerine yeniden dönmenin de mutluluğunu taşıyor.

Berkman ise derslerde dil bilgisi kurallarından önce konuşmaya öncelik veriyor. Katılımcıların kendilerini tanıtabilmelerini, günlük hayatta kullanabilecekleri basit cümleler kurabilmelerini isteyen emekli öğretmen, kelimeler ve ifadeler üzerinden ilerleyerek Fransızcayı gündelik yaşamın bir parçası haline getirmeyi amaçlıyor.

Yıllarca farklı yaş gruplarına ders veren Berkman için bu sınıf, öğretmenlik tutkusunu paylaşmayı sürdürdüğü yeni bir buluşma alanına dönüşürken, huzurevi sakinleri de yeniden öğrenci olmanın, öğrenmenin ve birlikte yeni bir dil keşfetmenin sevincini yaşıyor.

"Öğretmenlik mesleğini hiç bırakmadım"

Emekli Fransızca öğretmeni Suzan Atlı Berkman, AA muhabirine, öğretmenliği başlangıçta bilinçli bir meslek tercihi olarak yapmadığını ancak sınıfa girdiğinde bu işi çok sevdiğini fark ettiğini söyledi.

Yaklaşık 10 yıl Fransızca öğretmenliği yaptığını anlatan Berkman, bu dilin Milli Eğitim müfredatından çıkarılmasının ardından 10 yıl da Türkçe öğretmeni olarak görev yaptığını dile getirdi.

Berkman, emekliliğinin ardından da eğitim vermeyi sürdürdüğünü belirterek, "Öğretmenlik mesleğini hiç bırakmadım. Halk eğitim merkezlerinde, gönüllü kuruluşlarda, yetişkinlere, aileme, yazlıkta çevremdekilere ders verdim. Öğretmenlik benim hayatımın hep içinde oldu." dedi.

Dört yıldır Etiler Huzurevi'nde yaşadığını aktaran Berkman, Fransızca derslerinin başlamasının sakinlerin bu dile duyduğu merakla geliştiğini ifade etti.

Berkman, spor etkinlikleri sırasında Fransızca şarkılar dinlediklerini, kendisinin de zaman zaman şarkı sözlerini çevirdiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Fransızca şarkılar çalınıyordu. Ben de bazen şarkıların sözlerini tercüme ediyordum. Arkadaşlarım zamanla Fransızca kelimeler kullanmaya başladılar. Bana 'Bonjour Madame.' diye sesleniyorlardı. Ben de onlara 'Merci beaucoup.' diyordum. Bir gün sadece 'Merci.' dediğimde arkadaşlarımdan biri 'Beaucoup nerede?' diye takıldı. Böyle böyle Fransızca günlük hayatımızın içine girmeye başladı." diye konuştu.

"Arkadaşlarıma ders vermekten ben de çok keyif alıyorum"

Berkman, sakinlerin Fransızca öğrenmek istemesi üzerine kendisine ders verme teklifinin iletildiğini söyleyerek, "Benden Fransızca dersi istediler. Çok fazla boş vaktim yoktu ama onların bu isteğini görünce kabul ettim. Onların heyecanı beni de mutlu etti. Arkadaşlarıma ders vermekten ben de çok keyif alıyorum." ifadelerini kullandı.

Derslerde öncelikle konuşmaya ağırlık verdiğini vurgulayan Berkman, "Önce insan kendisini tanıtsın, nereli olduğunu anlatsın, karşısındakine nasıl olduğunu sorsun. Basit cümleler kurabilsin. Grameri daha sonra, yavaş yavaş öğretiyorum. Bence 300 kelimeyle bile insan kendisini ifade edebilir." dedi.

Berkman, öğretmenlik deneyiminin derslerde kendisine kolaylık sağladığını söyleyerek, her öğrencinin öğrenme biçiminin farklı olduğunu, bu nedenle yöntemlerini sınıfın ihtiyaçlarına göre şekillendirdiğini söyledi.

"Ben öğrenmenin hiç yaşı olduğunu düşünmüyorum." diyen Berkman, kendisinin de sürekli yeni şeyler öğrendiğini, merak ettiği konuları araştırmak için internetten yararlandığını ve bunu esprili bir şekilde "Google teyze" diye adlandırdığını anlattı.

Öğrenmenin yalnızca okul sıralarında gerçekleşmediğini vurgulayan Berkman, gençlere de meraklarını kaybetmemeleri tavsiyesinde bulunarak, "İnsan öğrenmeye her zaman açık olmalı. Kendi köklerini, geleneklerini bilmeli, yaşadığı toplumun değerlerine ve alışkanlıklarına saygı göstermeli. Kuşaklar birbirinden çok şey öğrenebilir. Bu karşılıklı bir alışveriş." değerlendirmesinde bulundu.

"Yeniden öğrenci olmak, bir şeyler öğrenmek çok güzel"

Fransızca derslerine katılan 82 yaşındaki Nevin Ural da okulda İngilizce ağırlıklı eğitim aldığını anlatarak, "Fransızca da ikinci dilimizdi. Daha sonra Almanya'ya gittim. Orada Almanca öğrendim ve memur olarak çalıştım. Fransızcayı kullanmayınca zamanla unuttum. Şimdi yeniden öğrenme fırsatı bulduğum için çok mutluyum." dedi.

Öğretmeni Suzan Atlı Berkman'ın arkadaşı olduğunu dile getiren Ural, "Onun öğretmenliğinde derslere katılmak beni ayrıca mutlu ediyor. Yeniden öğrenci olmak, bir şeyler öğrenmek çok güzel. Dersler günlük yaşamıma renk kattı." diye konuştu.

Ural, yıllar sonra yeniden sınıf ortamında bulunmanın kendisine eski okul günlerini hatırlattığını söyleyerek, "Şu anda hakikaten kendimi okulda sıralardaki gibi hissediyorum. Öğrenci olmayı yeniden yaşamak çok hoşuma gidiyor. Ben iyi bir öğrenciydim, burada da derslere severek katılıyorum." ifadelerini kullandı.

"Öğrenmenin yaşı nasıl yoksa öğretmenin de yaşı yok"

Etiler Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Kerem Kaymaz da sakinlerin yaşam kalitesini artırmanın kurumun öncelikleri arasında yer aldığını söyledi.

Bu amaçla farklı atölye çalışmaları, organizasyonlar ve etkinlikler düzenlediklerini belirten Kaymaz, "Sayın Bakanımız Mahinur Özdemir Göktaş Hanımefendi'nin aktif yaşlanmayla ilgili hassasiyeti de bu konuda bize yol gösterici oldu." dedi.

Kaymaz, Fransızca derslerinin sakinlerden gelen talep üzerine başladığını ifade ederek, "Kuruluş sakinlerimizden Suzan Hocamızın da yaptığımız sohbetler sırasında içindeki o öğretme ateşinin hala sönmediğini fark ettik. Kendisine bu talepten bahsettik. O da çok mutlu oldu, seve seve yardımcı olabileceğini söyledi. Çok güzel bir ortamda derslerimize başladık." diye konuştu.

Derslerin yaklaşık 3 aydır devam ettiğini ve katılımın düzenli olduğunu aktaran Kaymaz, "Öğrenci sayımız artıyor, azalıyor ama devamlı bir katılım var. Sakinlerimiz çok mutlular bu derslerden. Yaş ortalamamız böyle 75 ile 85 arasında öğrencilerimizin." dedi.

Kaymaz, sakinlerin derslerde başarılı olduğunu ve yeni etkinlikler için de istekli davrandığını dile getirerek, "Bizden geziler talep ediyorlar. 'Belki bir Fransa gezisi olabilir.' diyorlar, böyle aramızda güzel esprileşiyoruz. Şunu fark ettik ki yani öğrenmenin yaşı nasıl yoksa öğretmenin de yaşı yokmuş. Burada bu dersleri yaparken bunu öğrendik biz." ifadelerini kullandı.

Kurumda sakinlerin farklı alanlardaki bilgi ve deneyimlerini birbirleriyle paylaştığını belirten Kaymaz, "Kurumumuzda 83 öğretmenimiz var. Onlar öğretmeye devam ediyorlar, birbirleriyle paylaşımları devam ediyor. Bunun dışında ressamlarımız var, onlar resim dersleri veriyorlar. Devlet sanatçılarımız var burada. Onlar piyes yazımı, tiyatro oyunu gibi konularda sakinlerimize yardımcı oluyorlar. Birlikte çok güzel bir etkileşim halindeler." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA