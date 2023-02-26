Kadıköy'de "Deprem değil rantçı düzeniniz öldürdü" eylemine polis müdahalesi! Çok sayıda gözaltı var

Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri'nin İstanbul Kadıköy'de yapmak istediği "Deprem değil rantçı düzeniniz öldürdü. Şimdi dayanışma zamanı" konulu basın açıklamasına polis müdahale etti. Aralarında Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri'ni oluşturan kurumların yöneticileri ile sivil toplum kuruluşu üyelerinin de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri'nin bugün Kadıköy'de yapmak isteği "Deprem değil rantçı düzeniniz öldürdü. Şimdi dayanışma zamanı" konulu basın açıklaması, Kadıköy Kaymakamlığı tarafından yasaklandı.

ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Buna rağmen basın açıklamasının yapılacağı Kadıköy İskele Meydanı'na doğru yürümek isteyen kalabalık, Kalkedon Meydanı'nda polis tarafından ablukaya alındı. Polis, aralarında Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri'ni oluşturan kurumların yöneticileri ile sivil toplum kuruluşu üyelerinin de bulunduğu çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

TİP'İN KIZILAY EYLEMİNDE DE ONLARCA KİŞİYE GÖZALTI

Türkiye İşçi Partisi üyeleri de Kadıköy'de, depremin üçüncü günü Kızılay'ın çadır satmasını protesto etmek istedi. Kadıköy ilçe binasından Kızılay binasına yürümek isteyen TİP üyelerinin önü Bahariye Caddesinde polisler tarafından kesildi. Deprem bölgesine gönderilen yardımlar için koordinasyon merkezi olarak da kullanılan parti binasını ablukaya alan polis çok sayıda TİP üyesini darp ederek gözaltına aldı

KADIKÖY KAYMAKAMLIĞINDAN AÇIKLAMA GELDİ

Kadıköy Kaymakamlığı'nın internet sitesinde bugün yayınladığı yasaklama kararında şöyle denildi: "Sosyal medya hesapları üzerinden, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na aykırı olarak, İstanbul Emek Barış ve Demokrasi Güçleri isimli oluşum organizesinde 26 Şubat 2023 Pazar günü saat 17: 00'de Kadıköy İskele Meydanı'nda 'Deprem değil rantçı düzeniniz öldürdü. Şimdi dayanışma zamanı' konulu çağrıların yapıldığına dair bilgiler elde edilmiştir.

"TOPLUMSAL İÇ BARIŞI TEHDİT EDEBİLİR"

Yapılan araştırma ve elde edilen bilgiler doğrultusunda, sosyal medya üzerinde yer alan paylaşımlar göz önüne alındığında, yapılacak etkinliğin açık alanlarda yapılması halinde toplumda infial uyandıracak; milli, vicdani ve insani değerlere dokunacak, toplumsal iç barışı tehdit edebileceğinden ve etkinlikleri gerçekleştirecek grup/şahıslar ile vatandaşlarımız arasında sözlü ve fiziksel provokatif amaçlı olayların olabileceği dikkate alındığında, kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunmasının tehlikeye düşebileceğine dair kuvvetli delil ve bilgiler elde edilmiştir.

"YÜRÜYÜŞ VE BASIN AÇIKLAMALARI YASAK"

26 Şubat 2023 pazar günü saat 17: 00' de Kadıköy İskele Meydanı'nda sosyal medya hesaplarından yapılacağı duyurulan toplantı, yürüyüş, basın açıklaması, oturma eylemi, stant açma, çadır kurma, bildiri dağıtma, protesto eylemi vb. eylem/etkinlikler, Kadıköy sınırları içerisinde caddelerde, sokaklarda, meydanlarda, ana arter yollarda, devletin ulusu ve ülkesiyle bölünmez bütünlüğüne, anayasal düzene aykırı olabileceği veya hak ve özgürlüklerinin korunması ve suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. maddesi, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 32. maddesi gereğince 26.02.2023 günü saat 00: 01'den 26.02.2023 günü saat 23: 59'a kadar Kaymakamlığımızca, idaremiz dahilinde bulunan tüm açık alanlarda yasaklanmıştır."