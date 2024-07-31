Ankara'da Tır Lastiği Çarpması Sonucu Ölen Genç Kızın Son Anları Güvenlik Kamerasında

Ankara'da kopan tır lastiğinin çarpması sonucu yaşamını yitiren genç kızın son anları güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Elmadağ ilçesinde geçen hafta Samsun- Ankara istikametinde seyreden tırın, Şehit Cengizhan Kaplan Köprüsü'nden geçerken henüz bilinmeyen nedenle kopan lastiğinin çarpmasıyla ölen Rukiye Berra Erarslan'ın (18) ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.

Kazanın ardından Erarslan'ın cenazesi toprağa verilirken, genç kızın son anlarına ait güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı.

Görüntülerinde, kopan lastiğin hızlı şekilde ilerleyerek genç kıza çarpması yer aldı.