Elektronik Harp Yarışması, Diyarbakır'daki TEKNOFEST'te ilk kez düzenleniyor

Güneydoğu TEKNOFEST kapsamında ASELSAN yürütücülüğünde düzenlenen "Havacılıkta Yapay Zeka Yarışması" ve bu yıl ilk kez gerçekleştirilen "Elektronik Harp Yarışması" gençlere birbirinden özgün projeler geliştirmeleri için ilham oldu.

TEKNOFEST Güneydoğu kapsamında ASELSAN yürütücülüğünde Mardin'de 9-12 Eylül'de gerçekleştirilen organizasyonda ülkenin farklı bölgelerinden gelen 410 öğrenciden oluşan 30 finalist takım, geliştirdikleri insansız kara araçlarıyla zorlu parkurda en yüksek puanı almak için mücadele etti.

ASELSAN, Güneydoğu TEKNOFEST'in Diyarbakır ayağında ise ilkleri yaşatıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ana yürütücülüğünde Diyarbakır'da düzenlenen yarışmaya katılan finalist takımlar Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde 18-20 Eylül'de 8 kategoride yarışıyor.

Bu kategoriler arasında yer alan "Havacılıkta Yapay Zeka Yarışması" ve bu yıl ilk kez düzenlenen "Elektronik Harp Yarışması"nda da gençler, geleceğin teknolojilerine yön verecek projelerini gururla tanıtıyor.

Güneydoğu TEKNOFEST kapsamındaki yarışmalara 4 bin 679 takım müracaat ederken, "Elektronik Harp Yarışması"na 1000'i aşkın yarışmacıdan oluşan 365 takım başvurdu.

Türkiye'nin 12 farklı şehrinden finale kalan 21 takım Diyarbakır'da elektromanyetik spektrumun etkin kullanımı ve kontrolüne yönelik yenilikçi çözümler için rekabet edecek.

TÜBİTAK BİLGEM (Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi), ASELSAN ve CEZERİ yürütücülüğünde düzenlenen "Havacılıkta Yapay Zeka Yarışması"na ise 7 bini aşkın gençten oluşan 3 bine yakın takım başvuruda bulundu.

12 farklı şehirden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden finale kalan 35 takım havacılık sektöründe karşılaşılabilecek sorunlara yenilikçi çözümler geliştirmek için rekabet ediyor.

"Elektronik harp konusunda Türkiye dünyanın sayılı yeteneklerine sahip"

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, AA muhabirine, TEKNOFEST'in kurulduğu günden beri paydaşı olduklarını söyledi.

TEKNOFEST 2026'nın Güneydoğu'da yapıldığını ifade eden Akyol, etap etap ilerleyen yarışmaların Mardin'in ardından, Diyarbakır'da, 30 Eylül'de ise Şanlıurfa'da düzenleneceğini belirtti.

Akyol, Diyarbakır'daki yarışmaların önemli bir kısmını TEKNOFEST adına ASELSAN'ın organize ettiğini anlatarak, şöyle konuştu:

"ASELSAN'ın sponsorluğunda 'Elektronik Harp Yarışması' ilk defa Güneydoğu TEKNOFEST kapsamında Diyarbakır'da icra ediliyor. Bu yeniliği duyurmak isterim. Yine 'Havacılıkta Yapay Zeka Yarışması' da başka bir versiyonla devam ederken yenilenerek ilk defa Güneydoğu yarışmasına geldi. Özellikle elektronik harp konusunda Türkiye dünyanın sayılı yeteneklerine sahip bir ülke. ASELSAN dünya çapında elektronik harp alanında marka olmuş. Dünyanın birçok ülkesine çözüm sağlayan yetkinliğe sahip bir ekip. Bu yarışmaya ilk yılında 1000'e yakın yarışmacının başvurmuş olması, 300'den fazla takımın olması aslında gelecekte takımımıza katılacak gençlerin şimdiden bu alanda kendilerini ispatladıkları bir mecraya dönüştüğünü gösteriyor."

"Daha önce hep güvenlik toplantıları için geliyorduk"

Akyol, "Güneydoğu'ya ben dahil ekiplerimiz daha önce hep güvenlik toplantıları ve güvenlikle ilgili faaliyetler için geliyorduk. Bugün ise Diyarbakır'da gençlerle teknoloji festivali yapmanın gururunu yaşıyoruz. Bu aslında Türkiye açısından uzun yıllardır attığımız adımların meyvelerini de vermesi açısından çok kritik bir konu. Bugün Diyarbakır'da ASELSAN takımları ve TEKNOFEST ekipleri gençlerimizle geleceğin teknolojilerini planlayan çalışmaları, yarışmaları yapıyoruz. Bu, milletimizin geleceğe daha güvenle bakmasını sağlayan çok önemli adım. Bu kapsamda gençlerimize katkıları için teşekkür ediyorum. TEKNOFEST Güneydoğu son derece heyecanla yoluna devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Bu çalışmaların temel başarı kaynağının yetişmiş insan kaynağı olduğunu ifade eden Akyol, varlıklarının ve güçlerinin yetişmiş insan kaynağından geldiğini vurguladı.

"Buralardaki başarıları ASELSAN'a taşımak temel amacımız"

Ahmet Akyol, şunları kaydetti:

"Sadece teknolojiyi kullanan değil, aynı zamanda geliştiren, üreten gençleri burada bir araya getirmek, genç yaşlarda onları bunlara alıştırmak ve buralardaki başarıları ASELSAN'a taşımak, onlarla da Türkiye'nin geleceğini inşa edecek sistemleri yapmak temel amacımız. Dolayısıyla buradaki gençler gece gündüz demeden bu yarışmaya hazırlandılar, bizimle beraberler. Türkiye'nin geleceğini onlarla birlikte inşa ediyoruz. Bütün rakamları fazlasıyla aşarak yolumuza devam ediyoruz. Yılbaşında hedeflediğimiz gelirden ihracata, satıştan ciroya ve karlılığa kadar koyduğumuz bütün hedefleri fazlasıyla yerine getiriyoruz. Bu yılı da geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi Türkiye'nin en hızlı büyüyen şirketi, Avrupa'nın da önde gelen birkaç şirketinden biri olarak tamamlayacağız."

Kaynak: AA