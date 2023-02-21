Elbistan Koordinasyon Valisi Gökmen Çiçek: Elbistan'da başlatılan enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

Kahramanmaraş Afad Koordinasyon Valiliği görevini başarılı şekilde yürüten ve Elbistan Koordinasyon Valiliği görevine başlayan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, "Elbistan'da başlatılan enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Enkazlardan alınan molozlar Çiçek Mahallesi'nde özel olarak belirlenen araziye boşaltılıyor. Elbistan'da yaraları sarmak için sahada tüm gücümüzle mücadele ederken hayatı normalleştirme anlamında da enkaz kaldırma çalışmalarına ağırlık veriyoruz" dedi.

Türkiye'de meydana gelen depremlerden sonra Kahramanmaraş Afad Koordinasyon Valiliği görevini başarılı şekilde yürüten ve Elbistan Koordinasyon Valiliği görevine başlayan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek,günde 20 enkazın kaldırılmasını başarmış durumda. Elbistan'dan ki ikinci gününde sevk ve idareye işlerlik kazandıran Vali Çiçek tardım dağıtımlarından, çadır ve konteyner kentin kurulmasına, alt yapı çalışmalarının ilerlemesinden depremzede vatandaşlarımızın psiko-sosyal yönden desteklenmelerine varıncaya kadar her işle birebir ilgilenerek takip sağlıyor.

"ENKAZ KALDIRMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR"

Enkazı kaldırılacak olan binalarla ilgili sürecin hassas şekilde sürdürüldüğünü ve vatandaşların da bu çalışmalar hakkında bilgilendirildiğini dile getiren Vali Çiçek, "Elbistan'da başlatılan enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Enkazlardan alınan molozlar Çiçek Mahallesi'nde özel olarak belirlenen araziye boşaltılıyor. Elbistan'da yaraları sarmak için sahada tüm gücümüzle mücadele ederken hayatı normalleştirme anlamında da enkaz kaldırma çalışmalarına ağırlık veriyoruz" dedi.

"VATANDAŞLARIMIZA HİZMET GAYESİYLE ÇALIŞACAĞIZ"

Elbistan'da enkaz kaldırma çalışmalarının gerekli iş makinesi, kamyon ve ekipman desteği ile daha da hız kazanacağını vurgulayan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, "Bu çalışmaları günlük 20 enkazı kaldıracak şekilde planlama yapıyoruz. Bunun için de iş makinesi ve ekipman hazırlığımızı tamamladık. Araçlar Elbistan'a ulaşır ulaşmaz gece gündüz demeden vatandaşlarımıza hizmet gayesiyle çalışacağız. İnşallah Elbistan'da yaraların daha hızlı şekilde sarılmasına vesile olacağız" ifadelerini kullandı.