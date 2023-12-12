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Elbistan'da deprem sonrası sahipsiz hayvanlar toplanıyor

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Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki deprem sonrası sahipsiz hayvanlar belediye ekiplerince toplanıyor. Belediye, hayvanları rehabilitasyon merkezine götürerek bakım ve tedavi işlemlerini gerçekleştiriyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat depremlerinde, 7,6 büyüklüğündeki sarsıntının merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, sahipsiz hayvanlar belediye ekiplerince toplanıyor.

Konteyner kentler, park, bahçe ve çocuk oyun alanlarındaki sahipsiz hayvanları toplayan belediye ekipleri, Elbistan Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine götürüyor.

Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, gazetecilere, ağırlaşan kış şartlarında besin bulmakta zorlanan sahipsiz ve tehlike arz eden hayvanların ekipler tarafından toplandığını söyledi.

Gürbüz, "Gerekli bakımlarını yapıyor, aşılamalarını ve kısırlaştırmalarını gerçekleştiriyoruz. Ancak önceliğimiz vatandaşlarımızın can güvenliği. Yaşanan sorunlar, daha ciddi tedbirler alınması gerektiğini gösterdi. Bu sebeple, şu anda mümkün olanı düşündüğümüz için sokaktaki canları barınağımıza misafir etmeye karar verdik. Köpeklerimizi alıp, vatandaşlarımızın güvenliği için barınağımıza misafir edeceğiz. Aldığımız ihbarların tamamını değerlendiriyoruz. Özellikle kırsal bölgelerimizden şehir merkezimize açlık nedeniyle bazı hayvanların geldiğini tahmin ediyoruz. Sokakta bırakmak istemiyoruz, bu yüzden canlarımızı barınakta misafir edeceğiz." diye konuştu.

Gürbüz, sokak hayvanlarıyla ilgili tedbir almaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Güncel

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