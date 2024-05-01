Elazığ'da Maden İşletmesi Tehlikesi: İkinci Bir İliç Faciasıyla Karşı Karşıya

(ANKARA) - CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Elazığ'ın Maden ilçesindeki bakır işletmesinin maden pasasının döküldüğü heyelan bölgesi olan alandaki tehlikeye dikkat çekerek, "Elazığ, ikinci bir İliç faciası ile karşı karşıya. Orada bir facia olursa bu facianın altından hiç kimse kalkamaz" dedi. Erol, İliç Kazası Araştırma Komisyonu'nu inceleme yapmak üzere Elazığ'a davet etti.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, TBMM Genel Kurulu'nda Maden Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik öngören kanun teklifi üzerinde yaptığı konuşmada Türkiye'nin yeraltı zenginliklerinin ekonomisine son derece katkı sunabilecek potansiyele sahip olduğunu belirtti. CHP olarak ne madenciliğe ne de yeraltı kaynaklarının ekonomiye kazandırılmasına karşı olmadıklarını ifade eden Erol, "Bizim karşı olduğumuz aslında madenciliğin insan odaklı, çevreye duyarlı madencilik alanının genişletilmesi ve ilerletilmesiyle ilgilidir. Bu anlamda da ben aynı zamanda CHP'nin çevre komisyonu sözcüsüyüm. Önümüzdeki süreçte ülkemizin değişik illerine çevre komisyonu olarak gidip aslında madenciliğin, yeraltı zenginliklerinin ülkemize kazandırmak değil tam tersine tekelleşen bir ticaret alanına nasıl dönüştürüldüğünü, bu ülkenin kaynaklarının nasıl sömürüldüğünü nasıl haksız yere tahsis ve ihalelerin yapıldığını tespit ederek genel kurulumuzu da zaman içerisinde bilgilendireceğiz" dedi.

"PARLAMENTODAN RİCAM; İLİÇ ARAŞTIRMA KOMİSYONU'NUN ELAZIĞ'A GELEREK ARAŞTIRMA YAPMASI"

Elazığ'ın Maden ilçesindeki bakır işletlemesinin maden pasasının döküldüğü alanın fotoğraflarını gösteren Erol, "İliç'te yaşanan bir heyelan değil bana göre tedbirsizlikten kaynaklanan bir felaket. İliç gibi Elazığ'ın Maden ilçesini tehdit eden yanlış bir uygulama. Maden ilçemiz şu anda ne durumda? Sayın Cumhurbaşkanımızın 2019 yılında Cumhurbaşkanlığı kararı ile riskli ilan edilen bir bölge ve heyelan bölgesi. Heyelan bölgesine dökülen pasa, şu anda bu yerleşim bölgesini tehdit ediyor. Bu pasanın altında da Diyarbakır-Elazığ kara yolu ve demir yolu var. Yani bu pasa buradan göçtüğü zaman yerleşim bölgesini de iki şehir arasındaki ulaşımı da yok edecek. Bununla ilgili defalarca yazışma yaptık. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın verdiği cevap nedir biliyor musunuz? 'Teknik olarak bu pasanın buradan kaldırılması mümkün değil.' Uzayla ilgili birçok araştırmamız var, savunma sanayisinde birçok yeni üretimimiz, gemilerimiz var, Avrasya Tüneli'ni boğaz köprüsünün altına yapıyoruz ama böyle bir pasayı kaldıramıyoruz. Elazığ, ikinci bir İliç faciası ile karşı karşıya. Orada bir facia olursa bu facianın altından hiç kimse kalkamaz. İliç Komisyonu'nu da ziyaret ettim, tutanakları oraya da verdim. Parlamentodan ricam İliç Araştırma Komisyonu'nun Elazığ'a gelerek benim bu söylediklerimin doğru olup olmadığını araştırsın ve bir an önce buraya tedbirler alınsın."