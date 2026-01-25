Karla mücadeleye yükümlülerden destek

Elazığ'da denetimli serbestlikten yararlanan yükümlüler, kamu kurumları, camiler ve Fırat Üniversitesi yerleşkesinde biriken kar ve buzu temizleyerek karla mücadele çalışmalarına destek oluyor.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce yükümlülerin meslek edinerek topluma kazandırılması ve kamu yararına çalışarak cezalarını tamamlamalarına yönelik çalışmalar yürütülüyor.

Bu kapsamda kamu yararına ücretsiz çalışan 180 yükümlü, gruplar halinde kent merkezi ve ilçelerde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle cami çevreleri, kamu kurumlarının yol güzergahları ile Fırat Üniversitesindeki yollarda kar ve buz temizliği yapıyor.

Elazığ Denetimli Serbestlik Müdürü İrem Pirinççi, AA muhabirine, son günlerde kentte yoğun kar yağışının etkili olduğunu söyledi.

Kamu yararına ücretsiz çalışan yükümlülerle kar temizleme çalışmaları yürüttüklerini belirten Pirinççi, öğrencilerin, çalışanların ve vatandaşların günlük yaşamlarının olumsuz etkilenmemesi, buzlanma, kayma ve düşme gibi riskli durumların yaşanmaması amacıyla yaya yolları ve ana geçiş güzergahlarının kardan temizlenmeye çalışıldığını ifade etti.

Pirinççi, "Biz de karla mücadeleye destek oluyoruz. Vatandaşlarımızın günlük yaşamlarını kolaylaştırmaya çalışıyoruz." dedi.

Yükümlülerin yıl boyunca farklı kamu hizmetlerinde de görev aldığını dile getiren Pirinççi, temizlik, bakım-onarım ve çevre düzenlemesi gibi alanlarda yürütülen çalışmaların kamu kurumları ve vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandığını vurguladı.

Pirinççi, şunları kaydetti:

"Denetimli serbestlik, cezanın ortadan kaldırılması değil, ceza infaz kurumunda belli bir süre cezasını infaz ettikten sonra belli bir süre de cezanın toplum içinde, denetim altında ve sorumluluk yüklenerek infaz edilmesidir. Dört duvar arasında kalan hükümlü burada her ne kadar uyumlu olsa da toplumla bir araya geldiğinde ıslah olup olmadığının ceza infaz kurumunda anlaşılması imkansızdır. Hükümlü cezasını çektikten sonra her halükarda ceza infaz kurumundan salıverilecektir. İşte bu süreçte hükümlünün takip edilmesi önemli bir husustur. Denetimli serbestlik sürecinde yükümlülerimiz kurallara uymak, kendilerine verilen görevleri eksiksiz yerine getirmek ve kamu yararına ücretsiz hizmet etmek zorundadır. Aksi halde tekrar ceza infaz kurumuna dönecektir, dolayısıyla denetimli serbestlik, bireyin sorumluluk almasını, hatasını fark etmesini ve topluma fayda sağlayarak yeniden kazandırılmasını amaçlayan ciddi ve disiplinli bir uygulamadır."

İrem Pirinççi, zorlu hava şartlarına rağmen kamu yararına çalışan yükümlülere teşekkür etti.

Cami cemaati ve üniversite öğrencileri çalışmalardan memnun

Cami cemaatinden Murat Karakuş, yoğun kar yağışı nedeniyle yürütülen çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Camiye gelmemizde bize çok yardımcı oldular. Ellerinden gelen yardımı yapıyorlar. Hepsine teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Fırat Üniversitesi öğrencisi Adil Abdullah Anuş, yükümlülerin yerleşke içindeki yolları açmaya çalıştığını belirterek, çalışma sayesinde okula kolay ulaştıklarını söyledi.

Öğrencilerden Beyza Çukur da yoğun kar yağışında yaya yolunda zorlandıklarını anlatarak, "Yükümlü arkadaşlarımız bu konuda bize çok yardımcı oldu. Artık daha rahat yürüyebiliyoruz." dedi.