El Fetih'ten İsrail'in Gazze planına 'tehlikeli' uyarısı

GAZZE, 4 Eylül (Xinhua) -- El Fetih Sözcüsü İyad Ebu Zenit, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın Gazze sakinlerinin yerinden edilmesine ilişkin açıklamalarını "tehlikeli" diye niteleyerek, uluslararası toplum, Arap ülkeleri ve bölgesel güçlere acil önlem alma çağrısında bulundu.

Zenit perşembe günü Xinhua'ya yaptığı açıklamada, İsrail'in "önce sürgün, ardından imha yönünde planları" olduğunu belirterek, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin yaklaşık yüzde 70'ini ele geçirdiğini ve Gazze sakinlerinin geri kalan yüzde 30'luk alana hapsolduğunu dile getirdi.

İsrail'in politikasının, bölge halkını yerinden etme planlarını uygulamak üzere Filistinlileri Gazze'yi terk etmeye zorlayacak koşullar yaratmayı amaçladığını söyleyen Zenit, Batı Şeria'nın da İsrail'in yerleşim planları kapsamında yer aldığını belirtti.

İsrail devlet televizyonu Kan TV'nin bildirdiğine göre Katz çarşamba günü yerel bir konferansta Gazze sakinlerini yerinden etme planının halen değerlendirme aşamasında olduğunu söylemişti.

"Yerinden etme olmadan Gazze için gerçek bir çözüm yok" diyen Katz, İsrail Nüfus ve Göç İdaresi'nin Filistinlilerin Mısır dışındaki güzergahları kullanarak deniz, hava veya diğer yollarla Gazze'den tahliyesini kolaylaştırmaya hazır olduğunu ifade etti.

Katz, planın iptal edilmediğini, sadece dondurulduğunu vurguladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da çarşamba günü Gazze Şeridi'nde yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin "Sarı Hat" boyunca kalacağını söyledi. Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşmasının ilk aşamasında İsrail ordusunun geri çekilme hattı olarak belirlenen Sarı Hat, İsrail ordusunun kontrolü altındaki bölgeleri, Filistinlilerin yaşaması ve dolaşmasına izin verilen yerlerden ayıran hat olarak tanımlanıyor.

Netanyahu, "Bu bölgeyi kontrol ediyoruz. Geri çekilmiyoruz. Bu hat üzerinde kalacağız" ifadelerini kullandı.

İsrail'in an itibarıyla bölgenin yaklaşık yüzde 60'ını kontrol ettiğini belirten Netanyahu, "Hamas silahsızlandırılıncaya ve Gazze askerden arındırılıncaya kadar bizi tehdit eden militanları her gün öldürmeye devam edeceğiz. Daha fazlası da gelecek" diye ekledi.

Yerel kaynaklara göre, İsrail ordusunun perşembe günü Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'da yerinden edilmiş kişilerin kaldığı çadırlara açtığı ateş sonucu aralarında 13 yaşındaki bir çocuğun da bulunduğu iki Filistinli hayatını kaybetti.

Şifa Hastanesi'nden bir kaynak ölümleri doğruladı.

Öte yandan hastanenin müdürü Muhammed Ebu Selmiya, İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı ablukanın devam etmesi nedeniyle Gazze'deki sağlık sektörünün ciddi bozulma ile karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu.

Selmiya, 7 Ekim 2023'ten bu yana 1.700'den fazla sağlık personelinin öldürüldüğünü ve 450'den fazlasının tutuklandığını belirtti.

Selmiya, ilaçların yaklaşık yüzde 50'sinin stoklarının tükendiğini, kronik hastalıklar için gerekli 300'den fazla ilaç türünün ise temin edilemediğini söyledi.

Kaynak: Xinhua