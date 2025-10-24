Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'a casusluk soruşturması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın casusluk soruşturmasında; yabancı ülkelere ajanlık yaptığı belirlenen Hüseyin Gün'ün dijital materyallerinde gizli askeri bilgiler, yabancı pasaport fotoğrafları ve örgüt bağlantıları tespit edildi.

"CASUSLUK" VE "ÇIKAR AMAÇLI SUÇ ÖRGÜTÜ"

Soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ hakkında da "casusluk" ve "çıkar amaçlı suç örgütü" suçlamalarıyla işlem başlatıldı.

MERDAN YANARDAĞ GÖZALTINA ALINDI

Tele1 TV' nin kurucusu Merdan Yanardağ gözaltına alınırken, televizyon kanalında arama yapılıyor.

İMAMOĞLU SAVCILIĞA İFADE VERECEK

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun 'casusluk' suçundan sorgulanmak üzere Savcılığa getirilmesi için bulunduğu cezaevine yazı yazıldı.

"'İSTANBUL SENİN' UYGULAMSI İLE KİŞİSEL VERİLER DARKWEBDE SATIŞA ÇIKARILDI"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir başka soruşturma kapsamında, "Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütünün", "İSTANBUL SENİN" uygulaması üzerinden 4.7 milyon kullanıcının kişisel verileri ile konum bilgilerinin iki farklı yabancı ülkeye sızdırılması, 3.7 milyon kullanıcının kişisel verileri ile konum bilgilerinin "darkwebde" satışa çıkartılması ve aynı uygulama içerisinde yer alan "İBB HANEM" isimli alt uygulama içerisine 11 milyon kişininsandık verilerinin işlenerek program dışına sızdırıldığı tespit edildi.

13 şüpheli ile ayrıca firari örgüt yöneticisi Murat Gülibrahimoğlu'nun şirketlerine naylon fatura kesen 2 şüpheli olmak üzere 15 şüpheli hakkında kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek, vergi usul kanuna muhalefet ve Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç örgütü'ne üye olmak suçlarından gözaltı verildi.