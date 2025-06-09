Ekrem İmamoğlu'ndan Adalet Bakanlığı'na Ferdi Zeyrek başvurusu

Ekrem İmamoğlu'ndan Adalet Bakanlığı'na Ferdi Zeyrek başvurusu
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Silivri'de tutuklu bulunan görevden alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, elektrik akımına kapıldıktan sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek'in cenazesine katılmak için başvuruda bulundu.

Hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek yarın son yolculuğuna uğurlacak. Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu da avukatları aracılığıyla Adalet Bakanlığı'na cenazeye katılmak için başvuruda bulundu.

Avukat Mehmet Pehlivan'ın aracılığı ile gerçekleştirilen başvuru dilekçesinde, "Sayın Yetkili, Müvekkil Ekrem İmamoğlu, uzun yıllardır siyasi yol arkadaşlığı yaptığı, aynı zamanda mensubu bulunduğu partinin Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görev yapmakta iken vefat eden merhum Ferdi Zeyrek'in, Manisa ilinde düzenlenecek olan cenaze törenine katılmak istemektedir. Müvekkilin, hem kişisel yakınlığı hem de siyasi sorumluluğu gereği bu törene katılımı büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle, müvekkilin cenaze törenine iştirak edebilmesi adına gerekli iznin verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz" ifadeleri yer aldı.

FERDİ ZEYREK'İN CENAZE TÖRENİ DETAYLARI

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde yaşamını yitiren Zeyrek için salı(yarın) günü saat 11.00'de Manisa Büyükşehir Belediyesi önünde tören düzenlenecek, törenin ardından naaşı Hatuniye Camii'ne getirilecek. Burada kılınacak öğle namazının ardından naaşı törenle Cumhuriyet Meydanı'na getirilecek ve cenaze namazı Cumhuriyet Meydanı'nda kılınacak.

Cenaze namazından sonra 48 yaşında hayatını kaybeden Zeyrek'in naaşı Şehzadeler ilçesi Çatal Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecek.

Kaynak: ANKA / Güncel
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Yorumlar (14)

Haber YorumlarıEnes:

Kesinlikle izin verilmesin . Ferdi Zeyrek umrunda değil cenaze de show yapacak .

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Haber Yorumlarıqdm48t4czc:

Asla izin verilmesin, ortalığı karıştıracak hırsız!

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Haber YorumlarıMurat Murat:

sen kendine bak önce. sana mı kaldı savunmak.

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Haber Yorumlarıyasarkartal1970:

Bunu polemik konusu yapmanın anlamı yok,kanun belli ancak 1.derece yakınının cenazesine katılabilirsin,yada hastanede ziyaret edebilirsin ,arkadaşını değil.Örnek S.Demirtaş annesini hastaneye giderek ziyaret etmişti..

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Haber YorumlarıSelim Demir:

yasaya göre gelemez nokta

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